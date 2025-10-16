Último concierto dentro del XXVI Ciclo Internacional de Órgano este viernes en Loiola

E. A. Azpeitia. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La Basílica de Loiola acogerá este viernes, 17 de octubre, a las 19.30 horas, el concierto de clausura del XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico, que se viene celebrando en Loiola, Azkoitia y Bergara. El recital reunirá al organista argentino Matías Sagreras y a la mezzosoprano donostiarra Lucía Gómez, dos intérpretes de destacada trayectoria internacional.

Formado en Buenos Aires y especializado en órgano en Musikene, Matías Sagreras ha ofrecido conciertos en América y Europa, y ha sido organista titular de la Basílica del Santísimo Sacramento en Argentina. Actualmente es maestro de capilla en Donostia, docente de órgano en la Sociedad Coral de Bilbao y director del coro de la Universidad de Deusto.

Por su parte, Lucía Gómez, mezzosoprano formada en Musikene, ha actuado en festivales como la Quincena Musical Donostiarra o Música-Musika de Bilbao, y ha sido galardonada en el Concurso Internacional de Canto de Ópera y Zarzuela de Opus Lírica. Su repertorio abarca desde el Barroco hasta la música contemporánea.