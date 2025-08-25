Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio, el día 28. UROLA TURISMOA

Azpeitia

Últimas visitas guiadas de agosto con Urola Turismoa

En los próximos días se ofrecerán las visitas 'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio' y 'Casco histórico de Azpeitia'

Sara Utrera

AZPEITIA.

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16

Organizado por Urola Turismo, dentro del programa 'Urola, rincones de historia y paisaje', en los próximos días se realizarán las últimas visitas guiadas programadas para agosto.

'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio' se ofrecerá el jueves, día 28, en castellano, y comenzará a las 12.00 horas frente a la oficina de turismo. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media, y el precio de la entrada a la casa natal de San Ignacio será de 4 euros (3 euros para las personas jubiladas). Las últimas dos visitas guiadas se realizarán por el casco histórico de Azpeitia. La salida en castellano será el sábado, día 30, y en euskera el domingo, día 31. En ambos casos, el inicio será a las 12.00 horas desde la plaza.

Para realizar la inscripción y obtener más información: 699 759 429, i-loiola@urolaturismoa. eus, 943 15 18 78, urolaturismoa.eus o en las redes sociales de Urola Turismo.

