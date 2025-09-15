Udalak eta Aranzadi Zientzia Elkarteak bi urterako hitzarmena berretsi dute
Horren harira hainbat ekitaldi antolatuko dira, tartean, irailaren 25ean, Txiki eta Otaegi fusilatu zituzteneko 50. urteurrenean, mahai-ingurua egingo da
Azpeitiko Udalaren eta Aranzadi Zientzia Elkartearen arteko elkarlana hasi zenetik, 2013. urtetik, «pauso sendoak» eman dira memoria historikoaren arloan. Azpeitia izan da lehen herria Hego Euskal Herrian gerra zibiletik gaur egunera arteko ikerketa sakona egin duena, memoria historikoa berreskuratuz; frankismoaren errepresioa eta azken hamarkado biolentzia politikoa ikertuz eta giza eskubideen urraketak eta biktimak identifikatuz. Ondoren, beste herri batzuk bide bera jarraitu dute baina horien eredua Azpeitia izan da. «Azpeitiak markatu du bidea», adierazi du Jabi Buces Aranzadiko ikerlariak. Izan ere, Nagore Alkorta alkatearekin batera, datozen bi urtetarako sinatu berri duten hitzarmenaren berri eman zuten atzo.
Bi urtetako iraupena izango du akordioak «gertatutako horretan sakondu eta zabaltzeko» eta egia, justizia eta erreparazioa egiazkoak izateko helburuarekin. Udalak 20.000 euro/urteko emango dizkio erakundeari. Ekimen desberdinak gauzatuko dira. Hurrenez hurren, datozen asteetan egingo direnak aurkeztu zituzten. Hala, ostiral honetan, irailaren 19an, tropa frankistak Azpeitian sartu zireneko urteurrena gogoratuko da; kanpaiak joko dituzte ihes egitera behartu zituzten herritarren omenez.
Irailak 25. Azoka Plazan
18 00. 'Askatasun haizea. Txiki eta Otaegi. Frankismoaren azken fusilatuak' liburuaren aurkezpena. Partaideak: Javi Buces (idazlea), Maialen Arteaga (hitzaurrearen egilea) eta Ane Eslava editorea.
18 30. Mahai-ingurua: Mikel Paredes eta Mertxe Urtuzaga (senideak) eta Miguel Castells abokatua. Moderatzailea: Javi Buces.
Eusko Gudarosteari buruzko liburuxka ere kaleratuko dute. Lau hizkuntzatan argitaratu da (euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa), Loiolako memoria lekuan bisitariek informazio osatua izan dezaten.
Irailaren 25erako antolatu dute ekitaldi nagusienetako bat. Txiki eta Otaegi fusilatu zituzteneko 50 urteurrena beteko da irailaren 27an eta horren harira mahai-ingurua antolatu dute. Hasiera batean Basazabal jaurgian egitekoa bazen ere, Azoka Plazan izango da, aforu kontuengatik. 18:30ean izango da mahai-ingurua. Bertan Mertxe Urtuzaga eta Mikel Paredes, Otaegi eta Txikiren senideak, besteak beste; eta Miguel Castells abokatua izan dira. Javi Bucesek gidatuko du saioa.
Aurretik 'Askatasun haizea. Txiki eta Otaegi frankismoaren azken fusilatuak' liburua aurkeztuko da.
Nagore Alkorta alkateak pozgarritzat jo du Aranzadirekin berriro hitzarmena adostea: «Pozgarria da Aranzadirekin hitzarmena berriz sinatzea eta lanean jarraitzea. Inportantea da memoria historikoaren inguruko lanketa eguneratzen jarraitzea, eduki berriak sortzea eta orain arte egindakoan sakontzea», adierazi zuen Alkortak.
Bestalde, Bucesek eskerrak eman dizkio Udalari berriro ere Aranzadiren gain jarritako konfiantzagatik. «Azpeitia izan da Hego Euskal Herrian memoria historikoaren ikerketa modu sakonean eta jarraituan egin duen lehen herria, eta erreferente bihurtu da. Orain, lanean jarraitzea tokatzen da», esan du.
