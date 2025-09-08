Udako etenaldiaren ostean, estreinako udalbatza egingo da gaur, asteartea

AzpeitiaUdako etenaldiaren ostean, estreinako udalbatza egingo da gaur, asteartea
E. A.
Azpeitia.
Astelehena, 8 iraila 2025, 20:54
Udako oporren osteko, gaur, asteartea, iraileko ohiko bilkura egingo dute udal hautetsiek. 19:00etan da hi-tzordua, ohi bezala, udaletxeko areto nagusian.
Aurtengo aurrekontuaren hirugarren kreditu aldaketa da izango dute izpide, besteak beste hilabete honetako gai zerrendan. Honakoa da landuko duten zerrenda: Udalbatzak 2025eko ekainaren 3an, 2025eko uztailaren 1ean eta 2025eko uztailaren 15ean egindako aktak onartzea; Udal igerilekuko ziklo indoor aretoan hainbat bizikleta errentamendu-erregimenean (renting) kontratatzeko espedientea onartzea eta esleipen prozedurari hasiera ematea; Udalaren 2025eko aurrekontuan 3. kreditu aldaketa onartzeko 2025eko uztailaren 23an emandako ebazpenaren berri ematea; eta azkenik Alkate-tzak 2025eko ekainean eta uztailean emandako ebazpenen berri ematea.
