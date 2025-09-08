Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Azpeitia

Udako etenaldiaren ostean, estreinako udalbatza egingo da gaur, asteartea

E. A.

Azpeitia.

Astelehena, 8 iraila 2025, 20:54

Udako oporren osteko, gaur, asteartea, iraileko ohiko bilkura egingo dute udal hautetsiek. 19:00etan da hi-tzordua, ohi bezala, udaletxeko areto nagusian.

Aurtengo aurrekontuaren hirugarren kreditu aldaketa da izango dute izpide, besteak beste hilabete honetako gai zerrendan. Honakoa da landuko duten zerrenda: Udalbatzak 2025eko ekainaren 3an, 2025eko uztailaren 1ean eta 2025eko uztailaren 15ean egindako aktak onartzea; Udal igerilekuko ziklo indoor aretoan hainbat bizikleta errentamendu-erregimenean (renting) kontratatzeko espedientea onartzea eta esleipen prozedurari hasiera ematea; Udalaren 2025eko aurrekontuan 3. kreditu aldaketa onartzeko 2025eko uztailaren 23an emandako ebazpenaren berri ematea; eta azkenik Alkate-tzak 2025eko ekainean eta uztailean emandako ebazpenen berri ematea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Udako etenaldiaren ostean, estreinako udalbatza egingo da gaur, asteartea