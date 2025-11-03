Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carroza de este pasado enero, en la Tamborrada Infantil 2025. E. A.

El Tren del Urola será el tema de la carroza de la Tamborrada infantil 2026

Como cada año, el diseño se elegirá por medio de un concurso por lo que las propuestas deberán ser enviadas antes del día 28 de noviembre

Eli Aizpuru

Azpeitia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

El Ayuntamiento de Azpeitia ha decidido que el tema de la carroza infantil de la tamborrada de 2026 será el Tren del Urola. La elección ... no es casual ya que en febrero de 2026 se cumplirán cien años desde la inauguración del ferrocarril del Urola, y en julio del mismo año se cumplirán cuarenta años desde que realizó su último viaje. Con motivo de estas efemérides, el consistorio ha querido rendir homenaje a este emblemático medio de transporte que forma parte de la historia y la memoria colectiva del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  10. 10 Claudia, la madre de familia que ha dejado atrás su vida para mudarse a una aldea en Galicia: «He encontrado mi lugar en el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Tren del Urola será el tema de la carroza de la Tamborrada infantil 2026

El Tren del Urola será el tema de la carroza de la Tamborrada infantil 2026