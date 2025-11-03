El Tren del Urola será el tema de la carroza de la Tamborrada infantil 2026

El Ayuntamiento de Azpeitia ha decidido que el tema de la carroza infantil de la tamborrada de 2026 será el Tren del Urola. La elección ... no es casual ya que en febrero de 2026 se cumplirán cien años desde la inauguración del ferrocarril del Urola, y en julio del mismo año se cumplirán cuarenta años desde que realizó su último viaje. Con motivo de estas efemérides, el consistorio ha querido rendir homenaje a este emblemático medio de transporte que forma parte de la historia y la memoria colectiva del municipio.

Como cada año, el Ayuntamiento ha organizado un concurso para el diseño de la carroza. Las propuestas deberán presentarse antes del 28 de noviembre y podrán participar en él todas las personas o grupos interesados, aunque solo se admitirá un proyecto por participante. Los trabajos podrán realizarse con cualquier técnica o material, siempre que sean creaciones originales. Los autores serán responsables de cualquier reclamación derivada del incumplimiento de esta condición.

El diseño deberá tener en cuenta la perspectiva de género, incorporando la realidad, necesidades e intereses específicos de mujeres y hombres, así como las diferencias existentes entre ambos. Las dimensiones de la carroza serán de 2,80 metros de ancho, 3,85 metros de largo y 3,20 metros de alto.

Los proyectos deberán presentarse sin firma, acompañados de un sobre cerrado con los datos personales del autor o autora (DNI, dirección, teléfono y currículum). Además, será necesario incluir planos, bocetos, un presupuesto detallado que no supere los 11.500 euros, y una memoria explicativa de un máximo de dos páginas en formato A4.

1.500 euros de premio

El jurado, designado por el ayuntamiento y compuesto por cinco miembros, seleccionará un único proyecto ganador, que recibirá un premio de 1.500 euros y se encargará de la realización de la carroza. Si las propuestas presentadas no alcanzan la calidad requerida, el concurso podrá declararse desierto.

La carroza recorrerá las calles de Azpeitia en dos ocasiones: el 20 de enero, durante la tamborrada infantil de San Sebastián, y el 15 de febrero, en el desfile de artzain-inudeak del Domingo Carnaval.

La pasada edición de la tamborrada 2025 fue Aitor Expósito el encargado de realizar la carroza de sansebastianes que también se pudo disfrutar en Carnaval. El tema fue el de los 'Antiguos oficios' de Azpeitia.