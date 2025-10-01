Treba saioen hurrengo eskaintza, ostiral honetan, Basazabal jauregian

AzpeitiaTreba saioen hurrengo eskaintza, ostiral honetan, Basazabal jauregian
E.A.
azpeitiA.
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:55
Nerabeentzako eta gurasoentzako Tren Nerabeak saioak eskainiko dira egunoran Basazabal jauregian. Begirada kritikoa eta diskurtso ukatzaileak lantzeko aukera izango dute nerabeek, bi saiotan; gurasoek, berriz, anai-arreben arteko gatazkak kudeatzen laguntzeko tresnak eskuratu ahal izango dituzte.
Urriaren 3an (ostirala) izango da Treba Nerabeak programako hurrengo eskaintza, 17:00etan, Basazabalen. 'Begirada kritikoa eta diskurtso ukatzaileak: oinarrizko ikastaroa' izenburua edukiko du, eta Maria Alaez (Intered) arduratuko da saioa gidatzeaz.
Bigarren saioa urriaren 10ean izango da, 17:00etan, Basazabalen, eta gaian sakontzeko aukera izango dute partaideek, scape box jokoaren bidez. Bi saioetarako izena eman behar da (udaleko web orriaren bitartez egin daiteke). 12-16 urte arteko nerabeek har dezakete parte.
Gurasoentzako eskaintzari dagokionez, anai-arreben arteko gatazkak izango dituzte hizpide, urriaren 23an ,18:00etatik aurrera, Basazabalen. Mireia Centeno ariko da hizlari.
