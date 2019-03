Cuando el trabajo es lo más importante Daniel y Liliana con sus hijos, Alexandra, Valentín y Ander en el salón de su casa, en Sanjuandegi. / FOTOS ELI AIZPURU Inmigrantes rumanos, senegaleses, nicaraguenses y guineanos nos cuentan su experiencia | A raíz de la celebración del Día Internacional contra la Xenofobia, ellos reivindican una vida digna, sin tener que vivir a cuenta de ayudas ELI AIZPURU AZPEITIA. Sábado, 23 marzo 2019, 00:15

Como cualquier localidad o ciudad del entorno, Azpeitia recibe cada vez más inmigrantes. Personas que por motivos diferentes salen de sus países con la dureza que ello conlleva, con un fin común: buscar una nueva vida y, sobre todo, un sustento económico que la mayoría envían a sus países de origen.

Azpeitia no es ajena a este fenómeno y personas como Imanol Agirre, de la plataforma Elkar-ekin local, se encargan de ofrecerles ayuda, asesoramiento y «lo que puedan necesitar». Desde Elkar-ekin aseguran que «cada vez más tenemos la idea de que los que vienen de fuera viven de las ayudas públicas y no aportan nada. No es así. Habrá quienes lo hagan, pero la mayoría vienen a trabajar y rehacer aquí su vida».

El sociólogo y director de Begirune, Laboratorio de Investigación en Inmigración de la UPV, Xabier Aierdi, que tantas conferencias ha dado en Azpeitia, también asegura que «lo de la RGI es mentira pura. Si revisamos la historia nos daremos cuenta de que el trabajo es lo que mueve el mundo y no las ayudas. Los que llegaron con anterioridad vinieron buscando trabajo, y los de ahora, también. Prueba de ello son Murcia o Almería, que son las provincias con más inmigrantes. No quieren vivir de las ayudas. Las prestaciones tienen un camino muy corto. Trabajan más personas de lo que pensamos y el que no encuentra trabajo, retorna a su lugar de origen».

DV ha reunido a cinco familias y colectivos, llegados desde diferentes puntos del planeta y que viven en Azpeitia, para poner un granito de arena en este Día Internacional contra la Xenofobia y alejarse de los tópicos. Solos o acompañados, con diferentes historias y relatos detrás, quieren hacerse un hueco en la localidad. Algunos lo han conseguido, otros están en ello pero el hermetismo para con los 'de fuera' también es muy fuerte. El Día Internacional contra la Xenofobia celebrado esta misma semana puede ser un buen momento para reflexionar sobre ello.

Daniel y Liliana Pausenyuk. Rumanía

«No es fácil dejarlo todo para venir y rehacer tu vida»

Daniel y Liliana Pausenyuk viven en Sanjuandegi con sus tres hijos: Alejandra, Valentín y Ander, éste último nacido en Azpeitia. Son originarios del norte de Rumanía. Daniel trabajaba en la mina pero «se cerró en 2006». Probó luego como repartidor de pan pero «el dinero no llegaba. El niño -por Valentín- estaba muy enfermo y teníamos el hospital a 80 kilómetros. Quise venir a trabajar para ahorrar un dinero y poder comprarme un coche», dice Daniel. Y lo hizo en 2007. «Primero a Vinarós, Castellón, y al poco tiempo, a Azpeitia». Mientras, Liliana trabajaba también como dependienta en un tienda. «Vine a visitarle una semana, me gustó, y me quedé. Dejé el trabajo de 12 años para quedarme aquí».

Daniel llegó a Azpeitia ya con trabajo como forestal. «He trabajado en el sector hasta que me decidí a hacerlo por mi cuenta y llevo ya cinco años como autónomo». Daniel cuenta también con trabajadores a su cargo. Por su parte, Liliana, trabaja en un restaurante. Nunca han solicitado ayudas.

Liliana se muestra «enormemente agradecida» a la gente de Azpeitia. Sólo pide que «no nos juzguen a los que venimos de fuera. Si tú te portas bien, ellos te dan el doble. Quiero agradecer a todos los que nos ayudaron porque cuando apenas sabía hablar en castellano se me acercaba la gente para preguntarme si necesitaba algo. No tengo palabras. No es fácil dejarlo todo para venir y rehacer tu vida», dice con lágrimas en los ojos.

Ahora, aseguran, «están totalmente integrados, sobre todo por los niños», dice Daniel, que «juegan al fútbol, tienen amigos en la ikastola, etc..».

Mamadou y Alpha . Guinea Conacry

«¿Quién quiere dejar a su familia y su vida para irse?»

Mamadou Barry y Alpha Ibrahime son dos jóvenes guineanos que llegaron en patera a Cádiz hace siete y ocho meses, respectivamente. Tras un periplo por Almería, Cádiz o Sevilla, llegaron a Irun, donde fueron acogidos por un grupo de voluntarios de SOS Racismo. «No tenía a nadie en Almería y decidí irme a Francia. Pensaba que sería mejor», dice Mamadou. Su amigo, al lado, también ha intentado pasar a Francia «en siete ocasiones», donde tiene un hermano pero «ahora ya no tengo en mente Francia», asegura Alpha Ibrahime. Ambos han encontrado trabajo en un caserío de Azpeitia. Trabajan en la huerta y con los animales durante cuatro o cinco horas al día, a cambio de una compensación unida al alojamiento y la manutención. Para ser dos chicos de ciudad se van amoldando a su nueva vida. Mamadou tenía su propio negocio en Guinea «de zapatos, electrónica», explica. «La familia que nos ha acogido es una buena familia y estamos a gusto pero quién quiere dejar su familia y vida para salir? Son los intereses de Europa los que provocan la inmigración. Y si venimos aquí también somos un problema porque la gente nos rechaza. Piensan que venimos a aprovecharnos», dice Mamadou, junto a un callado amigo cuya historia es diferente. «Salí del país tras estar varios meses en la cárcel por protestar contra el gobierno. De quedarme allí, me hubiesen matado», relata Alpha.

«Hay veces que me arrepiento de haber salido de Guinea», reconoce Mammadou, pero «una vez te has ido, no puedes volver, muchas personas dependen de mí. Tengo cuatro hermanos. Quiero trabajar porque tengo la fuerza para hacerlo», asegura.

Ambos se esfuerzan en relacionarse con los vecinos y acuden por las tardes a clases para adultos (EPA) pero coinciden en que «es muy díficil». «La gente de Azpeitia es muy cerrada. Les pediría un poco de ayuda para poder relacionarnos», solicitan. Al no tener a nadie para salir, se aburren y «preferimos quedarnos en casa», se lamentan. A ambos les gusta el deporte. «Estaría bien poder formar parte de algún equipo de fútbol», lanza el más joven. De hecho, ya salieron en la San Silvestre del pasado año. Como jóvenes que son - tienen 25 y 28 años- buscan un poco de vida social.

Lassana Diop Senegal

«No quiero ayudas, las ayudas te hacen ser vago»

Lassana Diop lleva doce años fuera de casa. Ha pasado por Las Palmas -donde fue rescatado por una avería de motor por la Marina española-, Málaga, Barcelona y Zaragoza. Llegó a Azpeitia en 2010. «En un mes empecé a trabajar en mantenimiento de limpieza, contratado por una ETT que trabaja para Sidenor», explica. Hace un año vino su esposa, Bounss Ndioye, con su niña, que ahora tiene dos añitos, Coumba. Viven en una casa de alquiler, «un amigo me alquiló el piso» pero entre sus aspiraciones está «tener un piso propio». Lassana se siente «integrado» pero asegura que es «muy difícil». «La gente es muy cerrada. En un principio pensaba que era por el color. Entraba a un bar y nadie me miraba ni hablaba. Con el tiempo he visto que es porque son muy cerrados».

Lassana nunca ha solicitado ayudas. «La ayudas son para casos extremos. No he salido de mi país para vivir de ayudas. Además, con eso no me podría mantener mucho tiempo. Quiero un futuro. No conozco nada de ayudas. Además, te hacen más vago, te cuesta trabajar. A mí me gusta el movimiento, por mí y por mi futuro». Lo único que pide Lassana a la gente es «más respeto. Es lo más importante para una persona». De momento, se esfuerza por añadir el euskera a las cinco lenguas que habla (Olof, Serer, francés, inglés y español), pero «es muy difícil», dice, aunque está en ello. «Azpeitia es un pueblo tranquilo. Quiero quedarme», asegura.

Ángela López Nicaragua

«Espero encontrar un trabajo que me permita estudiar»

Ángela López tiene 22 años. Llegó a Azpeitia hace año y medio y «gracias a Dios encontré trabajo», cuenta. Tiene una hija de tres años, que dejó en Nicaragua con tan sólo año y medio. «Es muy duro. Sueño con volverla a ver». Lo único que quiere es «encontrar un trabajo que me permita estudiar al mismo tiempo».

La historia de Ángela no es muy diferente de la del resto de sus compañeros: Missael, Zulema, María, Maria Lastenia, Lucila o Mari Carmen Para Missael, que tiene dos hijas en Nicaragua, «lo más duro es no poder ver a la familia. Ahora no puedo ir de vacaciones. Tengo que conseguir los papeles y deseo estar con ellos. Ir a visitarles»; Zulema lleva seis años y trabaja duro «para poder darles estudios a mis hijos»; María lleva cinco años y ya cuenta con papeles. «Nunca he pedido ayuda y casi no tengo conocimiento de las ayudas que hay», dice; Maria Lastenia, por su parte, vino en diciembre de 2018. Trabaja de cuidadora por las noches pero «busco horas por el día», dice. Tiene una nieta, dos hijas y bastante familia. «Me gustaría traer aquí a mi familia», asegura.

Lucila no tuvo mucha suerte cuando llegó a Azpeitia hace 8 años. «Estuve 18 meses esperando. Fui tirando, fines de semana, hasta que me cogieron y llevo ocho años trabajando», relata. Su meta es «trabajar mucho, ayudar a mi familia y darles educación».

Mari Carmen también ha tenido que sudar la gota gorda para conseguir los papeles. Ha traído a sus dos hijos de 26 y 23 años y «están estudiando», por lo que se siente orgullosa. Todas ellos, incluido Missael, trabajan en el cuidado de personas mayores. Coinciden en que «han tenido suerte» a la vez que «buena experiencia» con las familias con las que han trabajado. Es el de ellos es un trabajo a menudo invisible y que, paradójicamente, cada vez tiene más demanda. Cuentan con sueldos bajos (cobrando 900 euros por un trabajo como interna, de lunes a domingo, por ejemplo). Por este motivo, piden un reconocimiento que hasta el momento no tienen, como facilidades para poder realizar cursillos y conseguir los certificados que les piden porque están dispuestos a formarse mientras trabajan. «Una solución sería poder hacer los cursos, alargarlos en el tiempo y aprovechar las dos horas libres que tenemos. En un año, podríamos sacar el certificado», coinciden.

Piden también que los cursos sean en Azpeitia porque normalmente tienen que trasladarse a otras localidades.

Quizás la próxima vez que nos crucemos en la calle con Lassana, Daniel, Liliana, Alpha , Mamadou, Misael o Zulema, los miremos de otra manera. O quizás, no.