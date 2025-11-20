Cae de gran altura un trabajador de 44 años en una obra de Azpeitia
El varón, azulejista de profesión, ha sido trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Donostia herido de gravedad
Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:06
Un trabajador de 44 años ha sufrido esta mañana una caída por causas que aún se desconocen mientras trabajaba en una obra de construcción de ... viviendas en Azpeitia, en la zona de Las Esclavas.
Según las primeras informaciones, el operario, azulejista de profesión, se ha precipitado desde una altura considerable y todavía se investiga el alcance del accidente. Tras recibir el aviso, efectivos de la Ertzaintza y de la Policía Municipal, junto con dos ambulancias, se han desplazado al lugar de los hechos y la Policía autonómica ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
Según fuentes de la Ertzaintza, el varón ha sido trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Donostia herido de gravedad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión