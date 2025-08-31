«Subirse a 'Aurrera' es como viajar en el tiempo» Azpeitia. El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, en Azpeitia, ofrece cada fin de semana la posibilidad de viajar en un tren a vapor del siglo XIX, un plan familiar «diferente»

Suena el silbato del tren indicando su llegada y, a su parada, el lugar se llena del vapor que produce el motor del tren al funcionar. No se trata de una estación de tren hace dos siglos, sino del Museo del Ferrocarril, ubicado en Azpeitia, en pleno año 2025. Allí acuden decenas de niños con sus familias cada fin de semana para disfrutar del paseo en tren que ofrece el museo, tanto es así que «normalmente hay que añadirle un tercer vagón» al tren llamado 'Aurrera', según el maquinista Juanjo Olaizola.

Si bien es cierto que 'Aurrera' es especial por ser el encargado de llevar a los niños de viaje por el tiempo, la realidad es que aquí todos los trenes tienen nombre: como los de 'Maite', 'Euzkadi' o 'Arate'. «No es nada raro, de hecho, a los trenes de hoy en día también se les pone nombre. Normalmente se les bautiza en honor a ríos, montes y ciudades de aquí de Euskadi».

Pero no todas las unidades del museo se mueven como 'Aurrera', la mayoría están quietas en las cocheras. En conjunto, estas locomotoras de vapor, diésel e incluso algunas eléctricas más modernas, conforman una de las mejores colecciones de Europa, con auténticas piezas de coleccionismo en un estado inmejorable, que roza la perfección.

«Me gustaría ser maquinista de mayor y he venido con mi familia desde Alicante para ver el museo y subir al tren» Vicente Gonzálvez Alicante

Para muchos visitantes, la experiencia de subirse a un tren de 1898 supone un auténtico salto al pasado. «Es como viajar en el tiempo: el humo, el traqueteo, todo», cuenta Antonio Ruiz, llegado desde Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Él y su familia se acercaron tras disfrutar de la Semana Grande de Bilbao. «Mi familia no había venido nunca a este museo y quería que lo vieran. A mí me gustan mucho los trenes. Es un plan diferente para hacer con toda la familia, y si te gusta este mundillo, el plan realmente merece la pena. El museo está genial, me gusta mucho que puedes entrar en algunos trenes de la exposición», comenta.

Sobre el viaje, subraya que «resulta muy fiel a lo que era en la época», puesto que entonces «los trenes no eran de alta velocidad, por lo que iban a un ritmo similar por lugares rodeados de árboles como este».

«A mi hijo le gustan los trenes y lo que más le ha llamado la atención es el silbido y el humo. Son cosas que él no había visto» Eneko Beldarrain Irun

El atractivo no es exclusivo de los aficionados veteranos. También los más pequeños encuentran un motivo de asombro. Eneko Beldarrain viajó desde Irun con su hijo. «A él lo que más le llama la atención, al ser tan pequeño, es que el tren hace humo y los silbidos», destaca mientras sostiene a su hijo en brazos. El itinerario del día para la familia de Beldarrain consistía en «comer en Azpeitia y luego descansar, pero el plan ya ha merecido la pena con esta visita. Es una buena forma de aprender la historia del ferrocarril, y creo que es importante llevar los niños a este tipo de actividades, para enseñarles cultura e historia», añade.

«Quiero ser maquinista»

Los que se declaran apasionados del mundo ferroviario viven la visita con especial intensidad. Vicente Gonzálvez, joven aficionado y aspirante a maquinista, llegó con su padre desde Alicante. «Formo parte de la Asociación de Ferrocarril de Alicante, y hemos venido desde allí para esto, para visitar el museo y subir al tren de vapor». Para él «la locomotora modelo 130 que hay expuesta, que le han puesto 'Zumaia' de nombre, es la que más me ha llamado la atención. Yo que entiendo un poco del tema, la considero la más especial». Mientras lo explicaba, al pequeño de los Gonzálvez se le veía la ilusión en los ojos, y además aseguraba estar «muy contento de haber venido».

Su padre, del mismo nombre, cuenta, entre risas, que vienen «de Barcelona de ver trenes también. Estamos haciendo un viaje de turismo estrictamente ferroviario, aunque irónicamente nos desplazamos en coche». «En realidad, aprovecharemos para ver San Sebastián, recorrer la costa y probar la gastronomía vasca. Aunque ya desde aquí en el tren se aprecia muy bien la naturaleza tan verde, que es un contraste respecto al paisaje que tenemos en Alicante», confiesa.

«El museo está muy bien mantenido y tiene material muy interesante a nivel mecánico y ferroviario» Jesús Fernández de Puelles Santander

El viaje atrae igualmente a familias de diferentes puntos de la península. Xavi Álvarez viajó desde Barcelona junto a su hijo Jon. «Vimos que entre semana ponen en marcha una locomotora diésel, pero nos llamaba más la atención subir a la de vapor. Y no nos arrepentimos, siempre es mejor subirse que verlo desde fuera. Esta es la verdadera experiencia completa, es como retroceder unos cuantos años». Su hijo Jon, por su parte, lo resume con sencillez: «Me ha gustado mucho el diseño de los trenes y la experiencia del museo».

«Es como viajar en el tiempo; el humo, el traqueteo, la velocidad a la que vamos, el paisaje. Todo es como era entonces» Antonio Ruiz Cercedilla (Madrid)

De Santander procedía Jesús Fernández de Puelles, junto a su familia, con el objetivo de «visitar a un grupo de amigos que viven en Bilbao». «Hemos visto el museo y está muy bien mantenido y tiene material muy interesante, tanto a nivel mecánico como ferroviario», indica. «A mi hija lo que más le ha gustado ha sido el viaje en tren, y para mí, lo más llamativo ha sido la visión desde abajo de la locomotora en el foso de mantenimiento. Hay un poco de todo, es a la vez interesante para los adultos y divertido para los más pequeños», añade, aunque su hija confiesa haberse «aburrido un poco» durante el recorrido por la exposición, sentimiento que cambió al subir a 'Aurrera', donde se la veía más animada.

Más de un siglo de vida útil

El propio responsable de la conducción recuerda la relevancia histórica de esta joya de la colección. «El tren es de 1898, el año que se perdió Cuba, tiene exactamente 127 años», subraya Olaizola, orgulloso de la máquina que hace posible la experiencia. Cada fin de semana, y más aún en verano, el número de viajeros obliga a ampliar el aforo del tren, que normalmente es de dos vagones. «Al museo sobre todo vienen familias, es nuestro público principal», confirma. Y es que, más allá de los raíles, el viaje en Azpeitia es ya parte del calendario turístico de quienes buscan revivir la memoria ferroviaria en pleno siglo XXI o enseñarle algo de historia a los más pequeños, a la vez que la viven en primera persona y se divierten.

