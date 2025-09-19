Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Proiektuaren bultzatzaileak, aurkezpenean. KULTURAZ

Azpeitia

'Sorginorratzak', Azpeitiko gazteen sormenari bide emateko ekimena abian da eta izena eman daiteke jada

Azpeitiko hiru ikastetxeetako guraso elkarteetako ordezkariek abiatutako eskaintza herrikoia da

Eli Aizpuru

AZPEITIA.

Ostirala, 19 iraila 2025, 20:14

Azpeitiko hiru ikastetxetako guraso elkarteek bultzatuta eta herriko gaztetxoei kultur sormenaren bidez esperientzia aberasgarriak eskaintzeko asmoz, abian jarri dute 'Sorginorratzak egitasmoa, Kulturaz Kultur Kooperatibarekin elkarlanean eta Azpeitiko Udalaren babesarekin.

Ekimena hezkuntza eskaintza «osatzeko eta aberasteko» sortu da, eta, gainera, kulturak eskaintzen dituen balio ugari gaztetxoei gerturatzeko. Izan ere, «kulturak baditu beste hainbat balio eta medio. Badu zentzu kritikoa lantzeko gaitasuna, eztabaidagaiak beste modu batean lantzeko giltza, gizarteko problematiketara gerturatzeko ahalmena», diote arduradunek.

Horretarako, eskualdeko sortzaileak eta kultur edukiak ikasleekin harremanetan jarriko dira, elkarrekin tailer eta esperientzia anitzak partekatzeko.

Sorginorratzak, bereziki, 8-12 urte (LH3-LH6) bitarteko gaztetxoei zuzenduta dago. Saioak urriaren 1ean hasiko dira eta 2026ko ekainaren 3an amaituko dira, Dinamoa Sormen Gunean. Tailerrak asteazkenetan izango dira, 17:15etik 18:30era.

Matrikula-prezioa 120 eurokoa da ikasturte osorako, eta 20 euro saio zehatzetan izena emanez gero .

Izen-ematea irailaren 28ra bitartean egin daiteke eta plazak mugatuak izango dira. Interesa duten familiek izen-emate orria kulturaz.eus webean lor dezakete eta tailerrei buruzko informazio osoa ere atari berean eskura daiteke.

