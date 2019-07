Sidra, queso, pintxos, ganado y ganas de fiesta para el Día de Santiago Organizadores y representantes municipales durante la presentación del Día de Santiago, en la sidrería Añota. / E.A. Azpeitia celebrará mañana su tradicional Día del Baserritarra, en el que 23 sidrerías competirán en el Concurso de Sidra ELI AIZPURU AZPEITIA. Miércoles, 24 julio 2019, 00:20

Azpeitia se prepara ya para sus fiestas patronales, pero unos días antes celebrará una de las jornadas más esperadas por los azpeitiarras: el Día de Santiago, día por excelencia del Baserritarra donde los que se acerquen podrán degustar los productos típicos de nuestros caseríos, como el queso y los pintxos de ternera acompañados de suficiente sidra y al que se le añadirán el atún a la parrilla que desde hace varios años se ha unido también a la celebración.

Por cuadragésimo séptima edición consecutiva, se llevará cabo el Concurso de Sidra. En esta ocasión, este especial día ha contado con una presentación conjunta donde se han reunido además de los organizadores del Concurso de Sidra, los baserritarras y productores de queso, ganaderos y representantes municipales.

Baserritarren Eguna 10 30: Goiz Eresia, Azpeitiko Musika Bandaren eta Izarraitz Txistulari taldearen eskutik. 10 30: XXXV. Cesar Valverde Txapelketa Finala, Frontoi Txikian. Kategoriak: pre benjamin B, pre benjamin A, benjamin A, alebin eta infantil 11 00: Eskualde mailako Ganadu Erakusketa 11 00: XXI. Gazta Lehiaketa Idiazabal jatorri deitunaren barne dagoen artzain gaztak parte hartu ahal izango du Hazparnekoei harrera eta ongi etorria. Baserritar egunean ekintza ezberdinetan parte hartuko dute egunean zehar. 11 30: Nafarroako banderari omenaldia. Perez Arregi plazatik Plaza nagusira kalejira eta ondoren ohorezko dantza. Antolatzailea: Azpeitiko Napar Zuzterrak. 12 00: 47. Sagardo Lehiaketa, Plaza Nagusian. 18 00: Kantu Poteoa, San Martin Egoitzatik hasita. 18 00: Errekortariak, Zezen Plazan. 19 30etik 22:30era: Jainekin txaranga.

Sebastián Lizaso es uno de los organizadores -de Azpeitiko Sagardoaren Lagunak taldea-del concurso de sidra. Tal y como explicó en la presentación, la edición de este año volverá a contar con 23 sidrerías que competirán para llevarse el preciado título del Concurso azpeitiarra, que acreditará la txapela y una talla expresamente realizada por el tallista local Mikel San Juan.

12 cajas de sidra

Cada productor deberá presentar un total de 12 cajas de sidra «iguales, tanto para los miembros del jurado como para la degustación popular», explica Lizaso. Ocho miembros del jurado -siete hombres y una mujer-se encargarán de decidir cuál es la mejor sidra. «En esta ocasión también nos hemos esforzado para que el número de mujeres sea mayor pero no ha podido ser», aseguró en la presentación, por lo que anima a las mujeres a «apuntarse a los cursos de cata también abiertos a féminas para que en posteriores ediciones puedan apuntarse al jurado del concurso», ya que, dijo, la falta de féminas «no es porque no queramos sino porque no podemos conseguir que ninguna mujer se anime».

Los que se acerquen el jueves a la plaza podrán degustar toda la cantidad de sidra que quieran una vez que hayan adquirido el vaso por 3,5 euros. Eso sí, piden a la gente que no se acerque a la plaza, como han podido ver en anteriores ediciones, «con el vaso de nocilla en la mano» y compren el recipiente participando en la fiesta porque de los contrario «es una burla a los sidreros y al Día de la Sidra».

El Concurso de Sidra está organizado por Azpeitiko Sagardoaren Lagun taldea, bajo el patrocinio de Gipuzkoako Sagardo Elkartea y Añota sagardotegia y el Ayuntamiento de Azpeitia. Por este motivo, la presentación contó también con la presencia de Olatz Mitxelena de Gipuzkoako Sagardo Elkartea. En nombre de la asociación, Mitxelena, alabó la labor del grupo local que organiza el evento «por la importancia de traer 23 sidrerías de referencia al municipio y organizar este evento con mimo». «Es importante para nosotros proteger este tipo de eventos», dijo.

La fiesta de la sidra contará también con unos aliados que casan bien con la tradicional bebida además del queso. Y es que la víspera comenzarán a asar un ternero en la plaza que repartirán el día del Santiago en pintxos. También habrá pintxos de atún a 2 euros. Miembros de Azpeitiko Mixio Taldea se encargarán de repartir los pintxos y el dinero recaudado irá destinado «a dos proyectos solidarios que se materializarán en países en vías de desarrollo».

Para amenizar la fiesta y ya que no faltará ni la comida ni la bebida, también habrá música. Los bertsolaris Unai Agirre, Iker Zubeldia y Sebastián Lizaso cumplirán con la tradición bertsozale desde el kiosko y los trikitilaris Laja, Luzurditxo y Berastegi amenizarán también la mañana.

XXI. Concurso de queso

Además de la degustación y concurso de sidra, el Día de los baserritaras contará también con el concurso de quesos, con la participación de 27 queserías. Además, la cita contará con una exposición de ganado de la comarca, donde podrán presenciar de 42 y 45 cabezas de ganado.

«Para nosotros es muy especial que el pueblo tenga un día dedicado a los baserritarras. Además, la sidra y el queso van de la mano y en este día se nota por la respuesta del público», aseguró Itxaso Agirre, del caserío Premietxeberri que además de participar en el concurso de quesos, se acercará a la feria también con varias cabezas de ganado. «Para los ganaderos es también un importante día. Así que, aunque nos toque trabajar, esperamos con ganas el Día del Baserritarra por lo que animo a los vecinos a acercarse a la plaza y dar una buena entrada a las fiestas patronales».

La alcaldesa Nagore Alkorta destacó la fiesta de mañana, jueves, como una «bonita celebración que se está adaptando a los nuevos tiempos. Que reúne cada año a cientos de vecinos gracias a la labor de los organizadores». Por este motivo, aprovechó para agradecer la participación de todos los agentes involucrados. «Es un gran escaparate para mostrar la labor del caserío y de los baserritarras y poner en valor estos productos en la plaza del pueblo».

El concejal de fiestas Mikel Odrizola también quiso agradecer a todas las personas que «cada año organizan con mimo este especial día», además se refirió a «los que que se encargan de que la jornada salga a la perfección, trabajando para que el resto de vecinos pueda disfrutar de la fiesta».

La jornada del Día de Santiago incluye también otras actividades, como las finales del XXV Torneo de Pelota en memoria de César Valverde , el homenaje a la bandera de Nafarroa que organiza Urolako Napar Zuzterrak, las dianas a cargo de la Banda de música y los txistularis del grupo Izarraitz , una kantujira o el festival de recorte, que reunirá a los mejores recortadores durante la tarde.