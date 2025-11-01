Azpeitia celebra la Semana del Jubilado y Pensionista con un amplio programa de actividades. Del 3 al 9 de noviembre, la localidad contará con ... una nueva edición de la Semana del Jubilado y Pensionista 2025, organizada por la asociación Baigera con la colaboración del ayuntamiento. Durante siete días, las personas mayores del municipio disfrutarán de un variado programa que combina cultura, ocio, convivencia y homenaje.

La semana arrancará el lunes 3 de noviembre con una visita guiada de la mano de Emakumeen txokoak, con un recorrido por el municipio para conocer el papel y el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia. Por la tarde, habrá sesión de bingo en Baigera II.

El martes 4, el ambiente festivo continuará con la actuación de Iagomago y Julen Magoa en Baigera I, , a las 16.30.

El miércoles 5 será el día de excursión. Los jubilados y jubiladas se desplazarán al mercado de Ordizia por la mañana, y más tarde compartirán una comida en el restaurante Mandubiko Benta.

El jueves 6 estará dedicado a la cultura y el ocio, con una visita al Museo del Tren y una comida en el restaurante Lasao. Por la tarde, habrá bingo en Baigera I.

El viernes 7 se celebrará una conferencia a cargo de Jesús M. Mugika en el espacio Basozabal, seguida de una chocolatada para los y las usuarias del Centro de Día.

El sábado 8 contarán con una salida montañera con recorrido entre Madariaga y Aittola, que finalizará con una comida en Aittola Zahar.

Comida homenaje

La semana festiva se cerrará, al igual que todos los años, con una comida de hermandad que tendrá lugar en la Azoka Plaza y que estará servida por un catering. Será el domingo 9 de noviembre. El acto central de la semana contará con un hamaiketako en Baigera, una misa en recuerdo de los socios y socias fallecidos, en la parroquia, y una comida-homenaje con la ya tradicional entrega de regalos a los y las nonagenarias del año, es decir, los vecinos y vecinas que cumplen los 90 este 2025. La comida será en la Azoka plaza.