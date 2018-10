«Las saneadas arcas hacen posible un esfuerzo para compensar a las familias» Abstención del PNV. Momento en el que los ediles de la oposición votan las ordenanzas fiscales. / E.A. El gobierno municipal propone congelar casi todos los impuestos para 2019, excepto el de actividades económicas y licencias de obra ELI AIZPURU AZPEITIA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:23

Las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019 cuentan ya con la aprobación inicial tras el pleno celebrado esta misma semana. Tras la exposición pública en un período de un mes para posibles alegaciones, el consistorio volverá a revisar la propuesta para su aprobación y puesta en marcha para principios de año. Esta primera votación de las tasas e impuestos ha contado con los votos a favor del gobierno municipal de EH Bildu y la abstención de la oposición (EAJ-PNV).

La economía local se está recuperando. De una tasa de desempleo del 17% en la época de mayor azote de la crisis, se ha pasado a %8,4 en agosto. Sin embargo, «esta recuperación no se notado en las familias. Los que lo han pasado mal, aún no se han recuperado del todo. El Ayuntamiento se encuentra en la disposición de poder hechar una mano a los vecinos», ha señalado la edil de Hacienda Estitxu Elduaien. De ahí que el gobierno municipal plantee congelar prácticamente la mayoría detasas e impuestos excepto el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y las licencias de obra. «Las saneadas arcas municipales hacen posible que el Ayuntamiento realice este esfuerzo para compensar a las familias», ha señalado el alcalde Eneko Etxeberria.

En el otro extremo, estarían las empresas, ya que en lo que respecta a la actividad económica, la recaudación subirá al tipo del 0,1. En el caso de las licencias de obra, el aumento del impuesto a pagar aumentará progresivamente. Así, a mayor magnitud de obra, mayor será la recaudación.

Las cuentas contaron con los votos a favor de EH Bildu y la abstención de EAJ-PNV

Los responsables lo explicaron de una forma más práctica. Si aumentáramos las tasa e impuestos según el IPC (2,2%), el Ayuntamiento recaudaría 110.000 euros más, cifra que deja de percibir de no subir los impuestos con dicha referencia. Por otro lado, con el aumento del IAE, la recaudación aumenta en 54.000 euros. Así, el 'agujero' generado es de 56.000 euros, una cifra que en boca del alcalde Etxeberria «las saneadas arcas consistoriales se pueden permitir, ya que contamos con el menor índice de endeudamiento en años y con un elevado remanente». Por este motivo, señala, «merece la pena el esfuerzo».

La oposición, sin embargo, no ha dado su conformidad. Pese a no estar en total desacuerdo con la decisión de congelar las tasas e impuestos, el portavoz Aitor Gorrotxategi apuntó, que «cabe hacer varias reflexiones, ya que, aunque es cierto que la economía municipal está saneada, llegará un momento en que alguien deberá subir la recaudación». El PNV es partidario de implantar el IPC aunque «agradecemos el esfuerzo adquirido». Sin embargo, añadió Gorrotxategi, «es muy raro» subir los impuestos a las empresas y no a los ciudadanos. Por este motivo, la oposición se abstuvo en la posterior votación.

Tres pilares

Según el gobierno municipal, las tasas e impuestos deben garantizar tres principios: el equilibrio entre la calidad de los servicios públicos y las recaudaciones, la progresividad y la equidad. Con el objetivo de «garantizar los derechos sociales y económicos de los ciudadanos», mantendrán también las bonificaciones en vigor hasta el momento como el del Patronato de Deportes, a las familias numerosas o las ayudas al pago del IBI, más conocido como la contribución.

«Continuaremos aplicando el sistema que hasta el momento, ha funcionado», dijo el alcalde. Así, el consistorio seguirá con el recargo del 50% a las viviendas vacías. En cuanto a la tasa de basuras, seguirá siendo de 114 euros anuales. «Con la implantación del nuevo sistema, el coste de recogida de residuos se ha reducido considerablemente»,de ahí la propuesta de mantener la tasa. En cuanto al Patronato de Deportes, «ha aumentado considerablemente» el número de socios y tras las obras que se se están llevando a cabo en las instalaciones «el ahorro energético de cara al próximo ejercicio», hace que se puedan mantener las tasas, ha señalado el primer edil.

Por último, el consistorio también congelará el Impuesto a Vehículos, es decir, el impuesto que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas. Sin embargo, ha adelantado el alcalde, «estamos estudiando gravar los vehículos más contaminantes en un futuro, en detrimento del sistema en vigor hasta el momento, que rige las cuotas en base a la potencia de los vehículos y no su grado de contaminación».