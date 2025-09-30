Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

La San Silvestre azpeitiarra abre inscripciones hoy miércoles

Se podrán realizar online a través de kirolprobak.com y el precio es de 8 euros (sin camiseta) y 14 adquiriendo el elástico

Eli Aizpuru

Azpeitia.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31

La organización de la XXIV San Silvestre de Azpeitia ya está en marcha y promete mantener su lema: 'Ondo bukatu, hobeto hasi!' (¡Terminar bien y empezar mejor!). La prueba contará también este año con tres modalidades: la carrera inclusiva, la carrera corta de 3 km (para mayores de 12 años (con 200 dorsales disponibles) y la carrera principal de 6 km (con 1.200 dorsales).

Las inscripciones abrirán hoy, 1 de octubre, a través de la web kirolprobak.com. Los precios serán de 8 euros sin camiseta y 14 euros con camiseta, con la novedad de que los participantes podrán elegir entre camisetas de tirantes o de manga corta.

Una de las novedades de la cita será el recorrido.

Salida en Zelai-luze

Aunque similar al del año pasado, incluirá un primer kilómetro que pasará por el Museo del Tren, ampliando y haciendo más abierta la ruta en algunos tramos. La carrera arrancará en Zelai -Luze y finalizará en la Plaza con un recorrido justo de 6 kilómetros.

Guiño a Erniarraitz

Otra de las novedades de esta edición es la incorporación de 6Bertso a la iniciativa 6Km / 6esaldi/ 6irudi, haciendo un guiño a Erniarraitz Bertsozale Elkartea, que celebra este año su 25 aniversario. Así lo han plasmado también en la camiseta que repartirán con motivo de la cita. «La imagen de la carrera refleja la prueba, el quiosco de la plaza de Azpeitia y los bertsos. Con el dorsal número 25 -por el aniversario- hemos querido hacer un guiño especial a Erniarraitz», han explicado.

Además, la San Silvestre contará con 25 inscripciones especiales gratuitas, denominadas 'Antolakuntzaren lagunak' (Amigos de la organización), que incluyen dorsal, camiseta y xira gratuita, con el compromiso de ayudar en el montaje al final de la entrega de premios, en horario de 13.30 a 14.00. Quienes deseen colaborar deberán ponerse previamente en contacto con Xeye atletismo taldea. Para ello, será necesario escribir al correo electrónico azpeitikoss@ gmail. com. Las primeras 25 personas que se ofrezcan tendrán prioridad, y los organizadores les darán después un código para que puedan inscribirse de manera gratuita en la prueba.

