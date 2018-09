«Nuestro reto es mantener el mismo número de clases» Aintzane Agirre le cede el relevo a Olatz Zabaleta. / X.L. Tras catorce años como directora del euskaltegi municipal, Aintzane Agirre deja el cargo; Olatz Zabaleta toma el testigo | Las matriculaciones están abiertas hasta el próximo día 21 en la secretaría del centro XABIER LARRAÑAGA AZPEITIA. Viernes, 7 septiembre 2018, 00:33

El euskaltegi municipal está inmerso en el proceso de matriculación para un nuevo curso. Desde este lunes hasta el 21 de septiembre se podrá matricular en todos los cursos de euskera que se ofrecen. Este nuevo curso será especial, ya que tras 14 años, Aintzane Agirre deja ser la directora y su relevo lo toma Olatz Zabaleta, con ideas de continuar con el mismo modelo.

«Terminamos con el curso anterior a finales de julio. A lo largo del invierno, tuvimos un total de 10 clases, que finalizaron en junio. Luego, hemos tenido un undécimo curso, el de verano. Además de tener muchos grupos, para un pueblo como Azpeitia, tener 11 clases de euskera son muchísimas; pero hemos tenido variedad en los niveles. Eso facilita que los alumnos puedan acceder a algún curso», aclaraba la exdirectora Aintzane Agirre.

Sobre la variedad de niveles, en el curso anterior tuvieron tres grupos diferentes en el nivel C1, pero por el contrario, no obtuvieron el mínimo de alumnos para hacer un curso de B1. «El hecho de tener tres grupos de C1, facilitó a la gente que trabaja por turnos que pudiese tener continuidad, entrando en semanas diferentes. Por el contrario, en el B1 no hemos podido tener ningún curso por no llegar a ese mínimo. Esos cuatro alumnos que no han podido tener clases de B1 han ido a clases de otro grupo y al final los cuatro han podido sacar la titulación que querian. Por eso decimos que ofrecemos todos los niveles siempre y cuando haya un mínimo de alumnos. Siempre intentamos dar facilidades al alumnado», explica la recién estrenada directora Olatz Zabaleta.

En cuanto a las nuevas matriculaciones, el plazo se prolongará hasta el 21 de septiembre, de 08.00 a 18.00 horas entre el lunes y el viernes. Además, allí les podrán asesorar sobre las subvenciones que existen, ya que hay facilidades para los desempleados y para los que están empadronados en Azpeitia entre otros.

El objetivo del centro es, mínimamente, mantener los once grupos que tuvieron en el curso anterior. «Empezamos con muchas ganas. A base de matriculaciones, el objetivo es conseguir de nuevo los 11 grupos. Lograr alguno más sería una gran noticia. Somos un euskaltegi pequeño y eso nos limita. Por eso, nuestro reto es mantener el mismo número de clases, al menos», asegura Zabaleta.

Las opciones de horarios suelen ser variadas. Normalmente ofrecen horarios de mañana y de tarde para dar más facilidades al alumno. «Nuestra oferta se basa en la necesidad de la gente. Los que están desempleados suelen preferir aprovechar la mañana, mientras que los que están trabajando, lo hacen por la tarde. Últimamente, vemos que al horario de primera hora de la tarde, entre las 15.00 y las 17.00, viene más gente. La gente aprovecha esa hora para dejar a los niños en los colegios, que además están aquí cerca, y utiliza ese tiempo para aprender euskera, para profundizar o para intentar sacar algún título. Es una franja horaria que la gente aprovecha cada vez más», afirman las dos.

En cuanto a los niveles tienen cursos de lo más sencillo A1, hasta el más alto C2. Luego, todo depende de las matriculaciones; dado que lo mínimo para que un curso salga adelante son 8 personas en cada nivel y en cada horario.

Relevo

Este curso será un curso diferente. Tras 14 años ejerciendo de directora, Aintzane Agirre deja el cargo; y Olatz Zabaleta toma las riendas. «Para mí es un reto nuevo y grande. Agirre ha estado 14 años en el cargo, ha realizado tanto trabajo como dolores de cabeza ha tenido. Cuando una persona controla algo sobre tantos años, da un poco de inquietud el tener que cambiar. En cambio, cuando se va turnando el mando todo es más fácil. Pero un puesto como este siempre da mucho respeto. Los profesores tenemos que conocer el cargo desde cerca, saber qué trabajo se realiza, qué responsabilidad tiene... por eso queremos ir turnándonos», afirma Zabaleta.

Sobre el nuevo camino que comienza en el euskaltegi con la ausencia de Agirre, Zabaleta lo tiene claro. «Nosotros vamos a continuar con el trabajo que se viene realizando. Desde HABE nos están indicando el camino a seguir con el nuevo curriculum y con eso es lo que queremos continuar. Queremos seguir con las condiciones que nos indican, y queremos continuar con ese modelo. El trabajo que se ha realizado hasta ahora es bueno, y poco a poco queremos ir hacia adelante, insistiendo en ese nuevo curriculum, y a medida que podamos, avanzando».

Eso sí, Zabaleta es consciente de que todo el camino hasta ahora no es perfecto, «creemos que en muchos aspectos estamos bien, pero en otros, como en el de la evaluación, nos falta mejorar. Lo primero es conseguir los grupos necesarios para seguir avanzando como euskaltegi, y luego, seguir con el modelo de curriculum que nos marca HABE», asegura la nueva directora.