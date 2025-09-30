Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

La renovación de la luminaria de Garmendipe reduce la factura en más de un 35 %

E. A.

Azpeitia.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31

El Ayuntamiento ha constatado los buenos resultados de la reciente renovación de la iluminación en el campo de fútbol de césped artificial de Garmendipe. La sustitución de los focos en las cuatro torres del recinto, realizada a finales del pasado año, ha supuesto un importante ahorro energético y económico.

Según los datos recogidos entre los meses de abril y septiembre, el consumo eléctrico se ha reducido en un 35,5 %. En términos prácticos, esto significa que, gracias a la nueva regulación aplicada en las luminarias, se han consumido 457 kWh menos de lo previsto inicialmente. Sin la intervención, el gasto hubiera ascendido a 1.289 kWh.

Este descenso en el consumo se traduce directamente en una rebaja en la factura energética, aliviando los costes municipales y contribuyendo al mismo tiempo a una gestión más sostenible de los recursos.

Eficiencia energética

Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación «es solo un ejemplo de la apuesta firme por mejorar la eficiencia energética en las instalaciones deportivas y en el conjunto de edificios municipales». «El compromiso, -subrayan-, es seguir implantando medidas que reduzcan el gasto y promuevan un uso responsable y sostenible de la energía».

