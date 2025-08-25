Aún quedan plazas para el viaje de Baigera a Bretaña y Normandía

S.U. AZPEITIA. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

Desde la asociación de jubilados Baigera han informado de que aún quedan plazas para el segundo viaje a Bretaña y Normandía. Este viaje tendrá lugar del 22 al 27 de septiembre y tendrá el mismo programa que el que realizará la próxima semana. Entre otros lugares, las y los participantes visitarán Rennes, Monte Saint-Michel, Caen o Las playas del Desembarco de Normandía.

Las personas interesadas pueden pasarse por las oficinas de Halcón Viajes para apuntarse o recibir más información sobre el viaje.