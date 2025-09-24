Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Produktu ekologikoen azoka egingo dute bihar, ostiralean, Azoka Plazan

E. A.

azpeitia.

Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:50

Biolur nekazaritza ekologikoaren aldeko elkarteak eta Elikaguneak antolatuta, laugarren azoka ekologikoa egingo dute bihar, ostiral arratsaldean. Eskualdeko produktu ekologikoak sustatzea du helburu ekimenak.

Ekitaldia Azoka Plazan izango da, 16:30etik 19:30era.

Azokaz gain, hainbat jarduera ere prestatu dituzte.17:00etatik 19:00etara, 'Ekoizpen duina, kontsumo herrikoia' egitasmoaren baitan, Osoa Cooking-en eskutik zuzeneko Ekoerrezeten sukaldaritza saioa eta Elikagunearen Ekodastaketa izango dira.

Azkenik, 17:30etik 19:30era, umeek Ametsen Txokoaren eskulan tailerraz eta Kalalaren zurezko jokoaz gozatzeko aukera izango dute.

