Produktu ekologikoen azoka egingo dute bihar, ostiralean, Azoka Plazan

AzpeitiaProduktu ekologikoen azoka egingo dute bihar, ostiralean, Azoka Plazan
E. A.
azpeitia.
Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:50
Biolur nekazaritza ekologikoaren aldeko elkarteak eta Elikaguneak antolatuta, laugarren azoka ekologikoa egingo dute bihar, ostiral arratsaldean. Eskualdeko produktu ekologikoak sustatzea du helburu ekimenak.
Ekitaldia Azoka Plazan izango da, 16:30etik 19:30era.
Azokaz gain, hainbat jarduera ere prestatu dituzte.17:00etatik 19:00etara, 'Ekoizpen duina, kontsumo herrikoia' egitasmoaren baitan, Osoa Cooking-en eskutik zuzeneko Ekoerrezeten sukaldaritza saioa eta Elikagunearen Ekodastaketa izango dira.
Azkenik, 17:30etik 19:30era, umeek Ametsen Txokoaren eskulan tailerraz eta Kalalaren zurezko jokoaz gozatzeko aukera izango dute.
