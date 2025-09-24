Precaución en el camino de Xoxote

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El camino hacia Xoxote, uno de los más transitados por senderistas y amantes de la naturaleza, se vio afectado hace dos semanas por un desprendimiento que redujo notablemente el paso para los montañeros. Desde entonces, el ayuntamiento ha trabajado para devolver la normalidad a la senda: se ha ensanchado y limpiado el tramo afectado, retirando la vegetación acumulada, y se instalará una barandilla de alambre que aportará mayor seguridad a quienes lo recorran. Aun así, el consistorio subraya la importancia de caminar con cuidado en este punto del recorrido.