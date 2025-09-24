Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
UDALA

Azpeitia

Precaución en el camino de Xoxote

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:50

El camino hacia Xoxote, uno de los más transitados por senderistas y amantes de la naturaleza, se vio afectado hace dos semanas por un desprendimiento que redujo notablemente el paso para los montañeros. Desde entonces, el ayuntamiento ha trabajado para devolver la normalidad a la senda: se ha ensanchado y limpiado el tramo afectado, retirando la vegetación acumulada, y se instalará una barandilla de alambre que aportará mayor seguridad a quienes lo recorran. Aun así, el consistorio subraya la importancia de caminar con cuidado en este punto del recorrido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Precaución en el camino de Xoxote

Precaución en el camino de Xoxote