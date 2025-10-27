Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Ya es posible apuntarse a las salidas organizadas por Baigera a Croacia y Francia

E. A.

Azpeitia.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22

Baigera ha organizado dos viajes para el verano de 2026. Los destinos escogidos para esta ocasión son Croacia y Francia, y los interesados ya pueden inscribirse bien en la oficina de Baigera como en Halcon Bidaiak.

La primera de las salidas será a Croacia y se llevará a cabo del 16 al 25 de junio. La programación incluirá visitas a algunas de las ciudades más emblemáticas del país, como Dubrovnik, Split, Zadar y Zagreb. También se harán excursiones a Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, y a Liubliana, capital de Eslovenia. Por otro lado, el viaje a Francia será del 5 al 9 de septiembre y tendrá como destino la región de Provenza.

