Ya es posible apuntarse a las salidas organizadas por Baigera a Croacia y Francia

Baigera ha organizado dos viajes para el verano de 2026. Los destinos escogidos para esta ocasión son Croacia y Francia, y los interesados ya pueden inscribirse bien en la oficina de Baigera como en Halcon Bidaiak.

La primera de las salidas será a Croacia y se llevará a cabo del 16 al 25 de junio. La programación incluirá visitas a algunas de las ciudades más emblemáticas del país, como Dubrovnik, Split, Zadar y Zagreb. También se harán excursiones a Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, y a Liubliana, capital de Eslovenia. Por otro lado, el viaje a Francia será del 5 al 9 de septiembre y tendrá como destino la región de Provenza.