El PNV de Azpeitia critica a la alcaldesa por autorizar una charla de jóvenes vinculados a GKS

El Ayuntamiento ha autorizado el acto titulado '¿Por qué ACAB (todos los policías son bastardos)?' en una sala municipal

Eli Aizpuru

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:52

El PNV de Azpeitia ha criticado duramente al Ayuntamiento por ceder el local de la Azoka Plaza a Urola Erdiko Gazte Asanblada para impartir la ... charla titulada 'Zergaitik ACAB (polizia guztiak bastardoak dira)?'. Según los jeltzales, aunque el espacio municipal está destinado al uso de la ciudadanía, resulta «totalmente incomprensible» que se permita a miembros del gaztetxe , «en su mayoría vinculados a GKS», señalan— organizar una actividad de este tipo «teniendo en cuenta sus antecedentes en Azpeitia».

