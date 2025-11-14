El PNV de Azpeitia critica a la alcaldesa por autorizar una charla de jóvenes vinculados a GKS

El PNV de Azpeitia ha criticado duramente al Ayuntamiento por ceder el local de la Azoka Plaza a Urola Erdiko Gazte Asanblada para impartir la ... charla titulada 'Zergaitik ACAB (polizia guztiak bastardoak dira)?'. Según los jeltzales, aunque el espacio municipal está destinado al uso de la ciudadanía, resulta «totalmente incomprensible» que se permita a miembros del gaztetxe , «en su mayoría vinculados a GKS», señalan— organizar una actividad de este tipo «teniendo en cuenta sus antecedentes en Azpeitia».

El PNV ha recordado episodios anteriores en los que algunos jóvenes agredieron a agentes de la Policía Municipal y considera «inaceptable» que, tras aquellos hechos, el consistorio ceda locales públicos «para que continúen justificando actuaciones de ese estilo». En su opinión, permitir esta conferencia supone «adentrarse en una peligrosa espiral de legitimación de la violencia».

Los jeltzales han reprochado al equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Nagore Alkorta, que actúe «como si no hubiera pasado nada», y han cuestionado la coherencia del compromiso municipal con la convivencia. «Hace poco, el Ayuntamiento de Azpeitia reafirmó su apuesta por la convivencia y aseguró que no daría pasos atrás ante acciones que buscan romperla. ¿Dónde ha quedado ese compromiso?», se preguntan.

El PNV ha subrayado que el municipio «ha sufrido durante demasiado tiempo la violencia y todavía padece sus consecuencias».