El pleno acuerda una declaración conjunta para el 25N, día contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Azpeitia aprobó una declaración conjunta por el 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, en el pleno de noviembre celebrado este martes. En ella, los dos grupos municipales asumieron siete compromisos, entre ellos, fortalecer la acogida e integración de recién llegadas, especialmente mujeres y niñas; crear redes de apoyo entre servicios públicos y colectivos sociales o impulsar campañas contra discursos que minimicen la violencia machista.

Moción del PNV

En el mismo pleno, el PNV presentó una moción para condenar la acción realizada por miembros del Gaztetxe el pasado 7 de octubre, cuando retiraron la bandera palestina que colgaba del balcón del Batzoki y difundieron posteriormente un vídeo reivindicativo en redes sociales. En dicho mensaje, los jóvenes acusaban al PNV de hipocresía respecto a Palestina y afirmaban que la colocación de la enseña respondía a intereses partidistas. El PNV calificó la retirada de la bandera como un ataque a la pluralidad y a la libertad de expresión, afirmando que acciones de este tipo «están más cerca del totalitarismo y el fascismo que de la democracia». El grupo denunció además que el Gaztetxe asumiera el papel de «policía, juez y ejecutor» al decidir quién puede posicionarse en defensa del pueblo palestino, y recordó la contradicción de que, hasta hace poco, su página web estuviera alojada «en una plataforma israelí». El PNV señaló también que la escalera utilizada en la acción, presuntamente, «era del Ayuntamiento» y reclamó que no se empleen recursos municipales para este tipo de actuaciones.

Aunque EH Bildu no comparte el planteamiento general de la moción ni su argumentario, sí apoyó varios puntos concretos como el de rechazar el ataque contra el batzoki y el PNV, reafirmar el compromiso con la convivencia y defender el respeto mutuo como base para la vida en común. El PNV se congratuló por los puntos acordados pero lamentó la manera en que EH Bildu gestiona la denuncia pública, refiriéndose también a otros altercados ocurridos.