La plataforma de jubilados azpeitiarra reemprende las concentraciones Cerca de un centenar de personas se dieron cita ayer para reivindicar unas pensiones justas en Azpeitia. / E.A. Tras el parón estival el colectivo pretende continuar con las reivindicaciones los lunes a las 12.00 horas ELI AIZPURU AZPEITIA. Martes, 10 septiembre 2019, 00:22

La plataforma de jubilados y pensionistas azpeitiarra celebró ayer una nueva concentración para continuar con las reivindicaciones emprendidas hace ya más de un año.

Cerca de un centenar de vecinos se dieron cita en la Plaza Mayor y con la pancarta que les caracteriza, volvieron a escuchar a las portavoces Arrosa Borda y Miren Odriozola, que leyeron -en euskera y castellano- el parte del día.

Para los concentrados, las pensiones no son un gasto, son «un derecho». «Volvemos a hacer cuentas. Dividiendo 23 millones entre 559.406 pensiones en Euskadi, nos dan a 41 euros al día por persona -1.233 euros mensuales de pensión media- en la que entran las pensiones más altas, ya que todas las personas pensionistas no cobramos igual. En realidad, la mitad de las pensiones no llegan a 1.000 euros y el 60% son de mujeres que cobran por debajo de 650 euros», aseguró una de las portavoces, Borda.

La primera cita del nuevo curso 2019-20 arrancó así con la intención de seguir reivindicando unas pensiones dignas que superen una base mínima de 1.080 euros y que se revaloricen en función del IPC, sin que vean suficiente la subida del 0,25 planteada.

Así, a partir de esta semana, los pensionistas azpeitiarras continuarán reuniéndose todos los lunes al mediodía por lo que llaman a todos aquellos que aún no se hayan animado, «no sólo jubilados sino vecinos más jóvenes», para que se acerquen cada lunes a las 12.00 horas a la plaza «porque se trata de asegurar un futuro digno para todos».

Fiesta el día 30

Por otro lado, el próximo día 1 de octubre se celebra el Día Internacional de los Jubilados y Pensionistas. Al ser martes y debido a que «no podemos hacer uso de la Plaza del Mercado ese día con motivo de la feria semanal», la celebración se llevará a cabo el 30 de septiembre. Los responsables han asegurado que darán cuenta de las actividades en próximos días, pero «no faltarán la comida y posterior romería en la Plaza del Mercado», por lo que animan a los vecinos a participar en esta próxima fiesta.