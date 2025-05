Pese a la solicitud, no habrá cuarta corrida de toros en sanignacios

La asociación taurina Zortziko Zezenzale Elkartea ha hecho pública su disconformidad con la decisión del Ayuntamiento de Azpeitia de rechazar la organización de una cuarta corrida de toros durante las fiestas de San Ignacio. En una carta abierta, el colectivo ha lamentado lo que consideran una «negativa sin argumentos» por parte del consistorio, al que acusan de actuar «sin atender ni valorar adecuadamente» su propuesta.

Zortziko, que cuenta con 120 socios y fue fundada por varios aficionados locales hace algunos años, recuerda la larga tradición taurina de Azpeitia, una localidad en la que, aseguran, los toros han sido parte esencial de la cultura y la vida social durante siglos. La solicitud de una cuarta corrida, subrayan, se planteó tras el éxito de la edición del año pasado, que incluyó el primer indulto registrado en la plaza azpeitiarra y la actuación destacada de varios toreros.

La respuesta municipal, sin embargo, fue tajante: se mantienen las tres corridas habituales, pero no se autoriza una cuarta. «La razón del no ha sido, simplemente, el no», denuncian desde la asociación, que considera que no se ha ofrecido ninguna justificación sólida para esta decisión.

La titularidad de la histórica plaza de toros de Azpeitia pertenece al ayuntamiento. Sin embargo, conscientes de ello, la agrupación señala que los miembros del gobierno municipal deberían tener presente que son «representantes de todos los ciudadanos», y que al igual que cuando alguna otra entidad local llama a las puertas consistoriales, deberían tratar «con otro tipo de respeto» las propuestas de la comisión taurina del pueblo.

Desde Zortziko defienden que la petición no incluía ninguna solicitud económica ni requería recursos públicos adicionales. Su única intención era «extender el permiso actual un día más para programar una corrida especial con una ganadería histórica». Según señalan, esta iniciativa habría supuesto «un impulso económico adicional» para el municipio, atrayendo visitantes y dinamizando sectores como la hostelería y la restauración.

«La feria taurina, con más de cien años de historia, genera un importante movimiento económico y cultural en la localidad», argumentan. Además, critican que ciertos sectores traten de instrumentalizar las fiestas, excluyendo a quienes no comparten sus mismos símbolos o posturas ideológicas. «Las fiestas deberían ser un espacio de encuentro y diversidad, no un frente homogéneo donde se impone una única visión, excluyendo lo distinto e imponiendo ciertos colores y banderas», afirman.

Zortziko Zezenzale Elkartea tiene claro su cometido y «quien quiera embarrarnos en temas políticos encontrará enfrente a un grupo que impulsa la afición taurina en toda su diversidad», añaden.

En su comunicado, Zortziko también ha querido reconocer públicamente el trabajo de la Comisión Taurina de Azpeitia, cuya labor durante las últimas dos décadas ha sido —en palabras de la asociación— fundamental para mantener viva la afición taurina y proyectar el nombre del municipio más allá de sus fronteras, incluso en el ámbito internacional. «En tiempos difíciles para la tauromaquia, Azpeitia ha logrado consolidar una feria respetada tanto a nivel estatal como en Francia, fortaleciendo la tradición de su histórica plaza de toros construida en 1903», concluyen.

Según Zortziko, las corridas de San Ignacio se han convertido en un importante motor económico y en símbolo de las fiestas del pueblo, «logrando aumentar la afición entre los jóvenes y crear una valiosa cadena de transmisión entre generaciones».