OSCAR MURILLO (CANDIDATO DEL PSE): «Azpeitia somos todos, aunque a veces se ignore» El candidato socialista a la alcaldía de Azpeitia reivindica una «mirada más autocrítica» ELI AIZPURU AZPEITIA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:18

Oscar Murillo Pérez, presidente de la Asociación de Federaciones Guipuzcoanas (Afedegui) ha sido concejal socialista en Legazpi en dos legislaturas y figuró como cabeza de lista por Azpeitia en las pasadas elecciones municipales.

El candidato socialista se ha mostrado «ilusionado y deseoso» de desarrollar en el municipio un programa social que «de respuesta a las verdaderas necesidades de los vecinos y vecinas de Azpeitia».

Su DNI Edad 63 años. Cargo Presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa. Aficiones El cine y el paseo, y un menú ligero, forman parte de sus aficiones.

-¿Cómo ve Azpeitia y qué piensa hacer para mejorarla?

-Sin duda alguna veo una Azpeitia joven y pujante. A falta, en su vitalidad, de una mirada más autocrítica. Intentaría mejorarla trabajando más la cohesión social de sus habitantes. Cohesión económica, social, laboral, cultural y educativa.

-¿Cuál es el principal reto de su partido de cara a los próximos cuatro años?

-El principal reto del PSE-EE para los próximos cuatro años es cargar de pluralismo la vida municipal, representar a la personas azpeitiarras que no participan de la esencia nacionalista, aunque compartan muchos de sus valores. Azpeitia somos todos, aunque a veces eso se ignore.

-Si gana, ¿cuál será la primera medida a adoptar en Azpeitia?

-Tanto si ganamos como si no, estableceré un acuerdo de colaboración con el resto de los grupos municipales. No seremos la piedra en el zapato de nadie, ni jugaremos a bloquear iniciativas por temor al éxito ajeno, colaboraré con todos los proyectos y personas que tengan inquietudes de servicio y de progreso, de igualdad y no exclusión.

-¿Qúe echa de menos en Azpeitia?

-Echo de menos a los que se fueron contra su voluntad, a los que se han tenido que callar siendo minoría, a aquellos que por temor no se quieren identificar ni expresar. Echo de menos el respeto y la tolerancia con las actitudes y opiniones ajenas, echo de menos la libertad a la que siempre tuvimos derecho y, que por unos o por otros, se nos ha negado.

-¿Qué les diría a los azpeitiarras indecisos?

-Que la lucha contra la insolidaridad sigue. Que la pluralidad no es una broma y que es indispensable para nuestro bienestar. Que la labor de regeneración iniciada por el presidente Sánchez debe de continuar y que en ello estoy.

-Cíteme una virtud y un defecto suyos.

-¿Un defecto? Me cuesta mucho enfadarme y expresarlo. ¿Una virtud? Me gusta trabajar por los más necesitados. ¡Ah! Y creo que sonrío siempre.