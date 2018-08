«Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos realizando» 'Xubi' analiza el inicio de la temporada 2018/2019 para el club. / X.L. El primer equipo masculino del Iraurgi Saskibaloi Taldea inicia la pretemporada esta semana; los chicos competirán en LEB Plata y las chicas en Liga Femenina 2 José Luis Zubizarreta 'Xubi' Director deportivo del Iraurgi SB XABIER LARRAÑAGA AZPEITIA. Jueves, 30 agosto 2018, 00:40

El director deportivo del Iraurgi SB, Jose Luis Zubizarreta, 'Xubi', analiza el inicio de la temporada 2018/2019 para el club. Los chicos de la LEB Plata comenzarán la pretemporada esta semana, mientras que las chicas de Liga Femenina 2 lo harán más adelante. Con Xubi repasamos la actualidad del club, tanto de los dos primeros equipos como de la cantera.

-El verano ha sido bastante movido en las oficinas... Cambio de categoría, cambio de patrocinador... ¿Cómo ha ido?

-Desde la Federación Española de Baloncesto (FEB) nos aseguraron que seguramente habría una plaza vacante en la LEB Oro. Nosotros analizamos la situación e hicimos el esfuerzo para intentar optar a esa plaza y mantener la categoría. Finalmente, no ha habido plazas vacantes y volvemos a la categoría a la que descendimos, la LEB Plata. En cuanto al patrocinador, desde junio sabíamos que Sammic no iba a continuar. Nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento hacia Sammic por las cuatro temporadas que ha estado con nosotros. Además, hacemos una valoración muy positiva de su periodo por lo conseguido en estas cuatro temporadas.

«Aunque también tenemos problemas de captación, creo que somos un club consolidado»«Los únicos objetivos que les ponemos son que trabajen lo máximo que puedan y que disfruten»«Esta temporada hemos realizado cuatro incorporaciones guipuzcoanas»

-Y, finalmente, nuevo patrocinador.

-Durante el verano, desde que Sammic nos comunicó que no continuaba como patrocinador, hemos tocado muchas puertas hasta conseguir el sí de alguna empresa. Finalmente lo conseguimos, y lo hacemos, de nuevo, con una empresa de la comarca. La empresa azkoitiarra Juaristi Milling Boring The Experts será quien ponga el nombre del primer equipo masculino, que pasará a llamarse Juaristi ISB.

-Juaristi ISB, ¿pero con el mismo cuerpo técnico?

-Estoy contento con el trabajo que han realizado esta temporada. El baloncesto guipuzcoano no solo son los jugadores, sino también entrenadores; y para nosotros es una parte importante. Por eso, estamos contentos con Lolo Encinas y Goar Artetxe, y pensamos continuar con ellos.

-Proyecto guipuzcoano con la incorporación de Sanz, Beraza y Azpeitia por parte del Gipuzkoa Basket.

-Exacto, y la vuelta de Ander Merketegi, que vuelve al Juaristi ISB tras su cesión en el equipo de EBA de Ordizia. Son cuatro incorporaciones guipuzcoanas que realizamos esta temporada. Aunque oficialmente no hay nada estructurado en el baloncesto guipuzcoano, en la práctica lo hacemos. Si nosotros estamos en LEB Plata y si para los jóvenes, para llegar arriba, es el paso que tienen que dar, lo dan. En el baloncesto no existe la figura que realiza el Sanse en el fútbol. Si los jugadores jóvenes quieren nuevos retos, si quieren más nivel para luego llegar más arriba, el jugador intenta dar esos pasos poco a poco. Es muy difícil llegar desde la Liga EBA a la ACB. Lo malo de no estar oficialmente estructurado es que todas las partes no quedan satisfechas, porque el jugador acaba jugando donde él quiere. Si no hay interés por parte del jugador, no hay nada que hacer. Tenemos un buen ejemplo de ello. Aitor Astigarraga es un jugador muy válido y estaría en el Juaristi ISB. Pero él tiene otros intereses antes que el baloncesto. Al final, el jugador acaba donde quiere, y por eso, estructurar todo esto sería importante.

-Pasando al Añares Rioja ISB, ¿cambio de entrenador?

-Durante los últimos dos años ha sido el entrenador ayudante y creíamos que necesitábamos un cambio de ciclo. Quién mejor que él para este cambio. En los anteriores años hicimos lo mismo con Iker Bueno -por su trabajo tuvo que renunciar a seguir en el cargo, sino, a día de hoy, sería el entrenador- y ahora lo hacemos con Luis Agirre. La verdad que estamos muy contentos con la decisión.

-Conoce la dinámica de la plantilla y de la casa...

-Es un proceso natural. Ha sido ayudante de Joseba Lizarralde y Xabier Chico, y ahora le toca llevar la responsabilidad a él.

-Tercera temporada en Liga Femenina 2. ¿Asentar la categoría es el objetivo?

-En el caso de las chicas, al contrario de los chicos, es más difícil encontrar jugadoras guipuzcoanas. Aquí, sobre el papel, sí hay algo estructurado, pero no somos lo suficientemente atractivos para las jugadoras. A las jugadoras de Primera Nacional les ofrecemos la posibilidad de jugar en una categoría superior, pero no quieren. Es extraño, porque en general, en chicas tenemos mejor cantera que en chicos, pero cuando llegan a categoría júnior-sénior, cambia la situación. En chicos tenemos tres equipos y en chicas estamos con problemas. Por estudios, por trabajos y demás, quieren seguir jugando, pero en nivel provincial, sin ningún tipo de competitividad. En chicas es difícil encontrar el relevo.

-Los chicos en LEB Plata, las chicas en Liga Femenina 2, pero el Iraurgi SB siempre ha sido un referente por su cantera. ¿De qué salud goza el club?

-Este año sacaremos 23 equipos. Nosotros, como todos los clubes, excepto en el fútbol, tenemos problemas de captación. Aun así, creo que somos un club consolidado. En un pueblo como el nuestro todo el que quiera jugar a baloncesto viene a donde nosotros y juega. Normalmente no suele haber muchos cambios, y se mantienen las plantillas desde alevines hasta juniors. Aquí no hay diferencia entre el equipo A o el B. Los mezclamos todos, a diferencia de las capitales, que quieren ganar y hacen sus equipos buenos para ganar la Liga Vasca. Nosotros no tenemos ningún problema por no ganar la Liga Vasca, incluso por no jugarla.

-Es verdad, últimamente se ha pasado de ganar o competir en la Liga Vasca a no ser habitual en la misma.

-Pero es porque en las capitales ha habido fusiones, y nos es imposible competir con ellos. Por ejemplo, Fundación Bilbao Basket ha sacado equipos en categorías inferiores, Gernika se lleva jugadoras de Bilbao o en Gasteiz crean un solo equipo. Ante eso no podemos hacer nada, pero tampoco tenemos ningún complejo. Estamos muy orgullosos del trabajo que realizamos. Claro que nos gusta ganar, es una cosa bonita, pero no es el objetivo. El único objetivo que ponemos a todos los equipos al inicio de la temporada es que trabajen lo máximo que puedan. Y que disfruten.

-Por último, hemos visto que han llegado tanto Iker como Luis a lo máximo, pero ¿cómo está el tema de entrenadores en el club?

-Este año tenemos un grupo de 16 entrenadores que realizarán el Curso de II nivel. Esta vez ya estará reglado por la nueva legislación, fuera de las federaciones, y será un curso de un año entero. Ellos están con ganas de empezar y nosotros, la verdad, también, dado que ellos serán el futuro del club.