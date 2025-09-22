Ollagor ehizarako txartelen tramitazioa egin ahal izango da gaur Ollagorran

AzpeitiaOllagor ehizarako txartelen tramitazioa egin ahal izango da gaur Ollagorran
azpeitia.
Astelehena, 22 iraila 2025, 20:22
Zabalik da oilagor ehizarako denboraldi berrirako txartelen izapideak egiteko epea. Gaur, asteartea, hilak 23, egin ahal izango da txartelen tramitazioa Ollagorra ehiza eta arrantza elkartean. 19:00etatik 20.00etara bitartean.
Urriaren 8an, berriz, azteazkenez, ordu eta leku berean jaso ahal izango dituzte oilagorretan ibili ahal izateko txartelak herritarrek.
