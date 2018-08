«Nuestro objetivo es mantenernos e intentar estar lo más alto posible» Urbieta en Garmendipe, donde se ha renovado recientemente la hierba. / XABIER LARRAÑAGA Juan Luis Urbieta Delegado del club Lagun Onak | Tras la primera derrota de la temporada, el equipo quiere comenzar con buen pie ante sus aficionados XABIER LARRAÑAGA AZPEITIA. Viernes, 31 agosto 2018, 01:19

Juan Luis Urbieta es el delegado del equipo de Tercera División del Lagun Onak. Con él hemos repasado la actualidad del equipo, tanto de la primera jornada, donde el equipo recibió su primera derrota de la temporada, como del primer partido que disputará en Garmendipe.

-En el fútbol el verano cobra mucha importancia. ¿Cómo ha sido la confección de la plantilla?

-En líneas generales, ha sido un buen verano. Ha habido cambios, altas, bajas... es lo habitual de los veranos, unos se van, otros vienen. Esta temporada el entrenador cuenta con 22 jugadores. La temporada pasada éramos 19 jugadores, en esta 20 y dos juveniles que estarán con el primer equipo. Además, tenemos a dos jugadores por puesto. Sobre papel, pinta bien la plantilla, con dos jugadores por puesto siendo algunos polivalentes... En Tercera División tienes hasta el 31 de enero para fichar, y, por si acaso, siempre guardas alguna ficha libre. Las bajas que hemos tenido han sido Lopetegi (Aratxabaleta), Olasagasti (Pasajes), Castillo (Beasain) y Mikel Landa. Su retirada es una pena. Es un jugador de casa, pero sus problemas de espalda le impedían tener una continuidad. Aunque en algún medio se ha dicho que Arteaga no continúa, no es baja, es ausencia por Erasmus. Estará fuera hasta enero. Luego ya veremos si estará con el primer o segundo equipo. Los fichajes, en cambio, han sido Artetxe (Portero Real Union B), Igor (Real Unión B) Barkero (Anaitasuna), Celigueta (Real C) Elosegi (Añorga) y Etxaburu (Sestao).

-¿La continuidad de Igor San Miguel da la tranquilidad?

-Eso es, es su segunda temporada y esperemos que esta temporada quedemos más arriba. Cuando vino los jugadores no le conocían. Ahora, al conocerle, es mucho mejor.

-Y los amistosos de pretemporada, ¿cómo han ido?

-El primer partido lo jugamos contra el Hernani, que ganamos. Luego en Zubieta jugamos un triangular ante Ordizia, que empatamos, y la Real Sociedad C, que perdimos. También hemos jugado con el Real Unión, que empatamos y, por último, jugamos contra el rival del sábado, Bermeo, que ganamos.

-¿Cuál es el objetivo de la plantilla?

-Primero, mantener la categoría. Llevamos 17 temporadas seguidas en Tercera División y queremos seguir sumando a esa cifra. Por cierto, el capitán, Hodei Tena, lleva toda su etapa en el primer equipo en esta categoría. Subió siendo juvenil de segundo año y ha cumplido sus temporadas en la primera plantilla en Tercera División. Luego, que no nos pase lo de la temporada pasada y que al llegar a las últimas jornadas estemos en los puestos de arriba. En la temporada pasada, a falta de ocho jornadas, tuvimos dos malos partidos y se nos acabó la temporada. Esta vez no queremos que nos pase eso y queremos estar en la lucha hasta el último segundo. Disfrutar y hacer disfrutar al aficionado.

-El sábado comenzó la temporada con el 1-0 ante el Amurrio, que supo a poco.

-Pienso que, mínimamente, merecíamos un empate. El Lagun quiso jugar a fútbol y, el rival, en este caso el Amurrio, jugó a la defensiva. Por un despiste defensivo nuestro se nos fue el partido. Tuvimos ocasiones para empatar, pero el balón no quiso entrar. El Lagun propuso y el Amurrio jugó a la defensiva descaradamente.

-Cada equipo juega sus bazas.

-Al final son 38 partidos, y nosotros, como está de moda, iremos partido a partido. Nuestro objetivo es mantener e intentar estar lo más alto posible. Sin mirar al resto de los equipos.

-Mañana tienen el primer partido de la temporada en Garmendipe, en casa.

-Jugamos ante el Bermeo. Se da la casualidad de que viene un viejo conocido, Pablo Turrillas. Al equipo lo veo bien, ha cambiado el chip del fin de semana y saldrá a por los primeros puntos.

-También contarán con el apoyo de la afición.

-Siempre pensamos en ganar y que el socio salga contento de Garmendipe, como la pasada temporada. La campaña pasada el aficionado quedó contento, y esta vez también queremos que salgan contentos.

-Este verano el club también ha recibido una buena noticia, como lo es el cambio de la hierba artificial. Un cambio necesario para el club.

-¡Ha costado pero ya está! La idea era que hace quince días estuviese listo para los entrenamientos. Al final, se ha retrasado, pero nos hemos amoldado de una forma u otra. Creo que hace 17 años se hizo el campo y ahora se ha renovado. Con el trote que hay aquí entre Lagun e Ikasberri, de lunes a viernes de 17.00 a 22.00 están ocupados. En un pueblo de 15.000 habitantes que haya 24 equipos de fútbol entre chicos y chicas está muy bien, era un cambio necesario. Yo, personalmente, creo que el campo está muy bien, pero seguimos con las mismas instalaciones. Hay más equipos, pero los vestuarios son los mismos, Garmendipe se nos está quedando pequeño.