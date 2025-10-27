Nuevas sesiones de entrenamiento y una charla dirigidas a mujeres de cara a la V Domusa Teknik

Eli Aizpuru AZPEITIA. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El próximo 9 de mayo se celebrarán las carreras de montaña Domusa Teknik 40 MLK y 15 MLK, y, como en ediciones anteriores, Lagun Onak Mendi Bazkuna ha organizado actividades específicas para mujeres de cara a la preparación de las pruebas. Tras el éxito y la buena acogida de años anteriores, el club ha decidido repetir la iniciativa, con el objetivo de fomentar la participación femenina en este tipo de eventos. Las salidas y la charla se celebrarán entre el 1 de noviembre y el 21 de febrero.

La primera salida será el sábado 1 de noviembre a las 08.30 horas, desde la plaza. La reconocida corredora Oihana Azkorbebeitia será la encargada de guiar este primer entrenamiento. Según la organización, será una ruta «agradable y asequible», que recorrerá los alrededores de Txalintxo, Munoaundi y Oñatz. Al finalizar, las participantes podrán disfrutar de un almuerzo, seguido de una visita a la feria de la cerveza organizada por el club de baloncesto Iraurgi.

Inscripción previa

Para participar en esta primera salida, será necesario inscribirse previamente antes del jueves, 30 de octubre, a través de la página web de Lagun Onak Mendi Bazkuna.

Además de esta primera quedada, los organizadores de la Domusa Teknik han anticipado más salidas, unida también a una charla. Será el 13 de diciembre, sábado, y Julen Ansoalde y Josu Larrañaga, del centro Efik, serán los encargados de impartirla. Seguidamente, el 10 de enero han programado una nueva salida, esta vez con Ainara Urrutia; y el 21 de febrero, con integrantes del equipo Joma. Según señalan desde la organización, irán dando detalles «a medida que se acerquen las fechas».

Las inscripciones para la quinta edición de la Domusa Teknik -tanto 40 MLK y 15 MLK- que se celebrará el 9 de mayo, se abrirán el 5 de noviembre a las 18.00 horas. Los dorsales se asignarán mediante sorteo, que se celebrará el 14 de noviembre, entre todas las personas inscritas.