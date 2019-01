Nekane Azpiazu (Diseñadora de la carroza): «He querido plasmar la trayectoria del Lagun Onak en la carroza» Nekane Azpiazu, sonriente, en el kiosko de la plaza. / E.A. La joven azpeitiarra ha diseñado la carroza que saldrá hoy en la Tamborrada Infantil, dedicada al 75 aniversario del Lagun Onak ELI AIZPURU AZPEITIA. Domingo, 20 enero 2019, 01:31

Nekane Azpiazu (1997), azpeitiarra de 22 años, es una de las protagonistas de hoy, Día de San Sebastián, ya que es la autora de la carroza que cientos de ojos esperarán hoy pasar tras la Tamborrada Infantil. Estudiante de cuarto curso de arquitectura está «contenta» con el resultado y el trabajo realizado. Fiel a su cita con los medios y en plena época de exámenes, en esta su segunda aparición como diseñadora de la carroza de San Sebastián, no ha querido revelar ningún secreto sobre lo que los azpeitiarras verán hoy. La obra está dedicada al 75 aniversario del club de fútbol Lagun Onak. Según su autora, ha querido «hacer un guiño al pasado», mostrando «la trayectoria del club». Sólo espera que «sea del agrado de los vecinos». Conversamos con Nekane a la puertas del gran día, cuando faltaban los últimos retoques. Hoy, ya no hay vuelta atrás. Las cuatro niñas y dos niños que irán en la gran mole, de Juan de Antxieta Musika Eskola, ya están preparados para salir. LLueva o granice.

-¿Nos puede adelantar cómo será la tan esperada carroza?

-El tema como es sabido, será el del 75 aniversario del club de fútbol Lagun Onak pero me he alejado un poco de la imagen actual del club y me centrado más en la trayectoria y en la historia del club.

-¿Cómo ha sido el proceso de creación?

-Lo cierto es que en un principio no me agradó mucho el tema porque no soy futbolera pero tampoco me importaba el tema ya que para crear, al final me es indiferente. Sin embargo, me gustó el resultado y lo presenté al concurso. Una vez que me comunicaron que gané, me puse manos a la obra.

-¿Fue un sorpresa que le comunicaran que había ganado el concurso por segundo año consecutivo?

-Sí, siempre es una sorpresa que te comuniquen este tipo de cosas. Estaba metida en muchas cosas, los estudios, un trabajo a tiempo parcial en la Universidad... y con las prisas para presentar el proyecto, no estaba muy segura de que me escogieran.

-¿Qué le han dicho en su entorno?

-Ha visto la carroza muy poca gente y los que lo han hecho son personas muy cercanas, de mi entorno. Los que han tenido la oportunidad de ver el resultado me han animado y me han dicho que les ha gustado. En casa, no todos han ido a verla porque si no nos ponemos nerviosos y....

-Sabemos que es el secreto mejor guardado, pero nos puede adelantar al menos algun detalle de lo que podremos ver hoy?

-Seguramente la gente no entenderá muchas cosas que puedan aparecer. Hay algunos detalles que esconden algún secretillo. Para entenderlo hay que ceñirse a la memoria que presenté en su día a concurso. (No suelta prenda).

-El pasado año nos comentaba que había pasado muchos nervios. Le ha valido la experiencia para trabajar de forma más relajada en esta ocasión?

-El pasado año salió todo a la perfección y espero que en este también vaya todo bien, hasta el momento no he tenido ningún problema (la entrevista está realizada cuando faltaban aún varias jornadas para el Día de San Sebastián). La experiencia me ha servido para mucho. El pasado año era todo desconocido para mí y ahora he podido coordinar mejor los gremios, cumplir los plazos. Se puede decir que me he atrevido más a hacer muchas cosas, con más tranquilidad.

-¿Supone esto que quiere seguir diseñando carrozas en un futuro y que lo intentará en más cocasiones?

-Es algo que me gusta y me gustaría mucho dedicarme a este tipo de cosas. Es un trabajo duro por una parte, porque me toca en época de exámenes pero me lo paso bien y disfruto. Creo que si estuviese concentrada únicamente en los exámenes estaría muy nerviosa y ahora, teniendo que hacer la carroza, no me mortifico tanto en las pruebas. Además pienso que sólo son unos exámenes y si suspendo, no pasa nada, puedo volver a hacerlos, pero la carroza tiene que salir sí o sí. Asi que me ha ayudado a no centrarme sólo en los exámenes y estar más relajada. El año pasado incluso soñaba con la carroza y que no cumplía los plazos (sonríe.)

-¿Qué espera oír hoy de boca de los vecinos que presencien el paso de la carroza?

-La gente podrá ver los que espera en esta carroza. Hay detalles típicos que exige el tema que sí aparecen en el trabajo que he hecho. Quizás la sorpresa vendrá por el lado de los personajes representados por los seis niños de Musika Eskola que irán en ella. Pero en general, creo que será del agrado de los vecinos y cualquiera que conozca un poco la historia del Lagun Onak podrá reconocer facilmente los detalles. A mí particularmente, me gusta más que la carroza del año pasado, dedicada al 500 aniversario de la sokamuturra.