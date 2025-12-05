El músico gallego Abraham Cupeiro ofrecerá un concierto en Soreasu

AzpeitiaEl músico gallego Abraham Cupeiro ofrecerá un concierto en Soreasu
Acompañado por Oreka TX, Eñaut Elorrieta, Agus Barandiaran y Oiasso Kamerata, estará en Azpeitia el próximo domingo, día 14
Azpeitia
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23
El músico gallego Abarham Cupeiro estará en Azpeitia el próximo 14 de diciembre y lo hará acompañado de un cartel de lujo como Oreka ... TX, Eñaut Elorrieta, Agus Barandiaran y Oiasso Kamerata. Presentará su espectáculo 'Ahaztutako soinuak' ('Sonidos olvidados). Será el 14 de diciembre, en el teatro Soreasu. Las entradas ya están a la venta.
'Ahaztutako soinuak' es, en cierta medida, un viaje a través del tiempo: una búsqueda de fuentes originales para conectarlas con el presente y crear un discurso nuevo y sorprendente. Así, mezclarán instrumentos antiguos con una orquesta moderna, alejándolos del contexto para el que fueron creados.
Abraham Cupeiro es constructor de instrumentos musicales y toca diversos instrumentos de viento. Recupera instrumentos perdidos en el tiempo, crea nuevos sonidos con ellos y los fusiona con otros estilos musicales.
Estudió trompeta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y posteriormente cursó un máster en Interpretación de Música Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque su formación está ligada a la música clásica, siempre le han atraído todo tipo de músicas: desde pequeño ha formado parte de grupos de folk, jazz, música antigua y muchos otros estilos. Además, posee una colección de más de doscientos instrumentos y ha grabado tres discos.
Colaboraciones de lujo
En el concierto de Azpeitia contará con colaboraciones de lujo como Oreka TX, Agus Barandiaran (Korrontzi) y Eñaut Elorrieta. Así, las melodías emocionantes de Cupeiro y los arreglos creados expresamente a partir de melodías vascas garantizan un concierto muy especial. Más aún teniendo en cuenta que Oiasso Kamerata se encargará de aportar el soporte melódico y rítmico a esos sonidos tan nuevos como antiguos.
El concierto será el domingo 14 de diciembre, a las 18.00 horas. Las entradas costarán 18 euros y ya están disponibles en www.kulturaz.eus
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión