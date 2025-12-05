Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Anaham Cupeiro llega desde Galicia con un plantel de lujo. Kulturaz

Azpeitia

El músico gallego Abraham Cupeiro ofrecerá un concierto en Soreasu

Acompañado por Oreka TX, Eñaut Elorrieta, Agus Barandiaran y Oiasso Kamerata, estará en Azpeitia el próximo domingo, día 14

Eli Aizpuru

Azpeitia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23

Comenta

El músico gallego Abarham Cupeiro estará en Azpeitia el próximo 14 de diciembre y lo hará acompañado de un cartel de lujo como Oreka ... TX, Eñaut Elorrieta, Agus Barandiaran y Oiasso Kamerata. Presentará su espectáculo 'Ahaztutako soinuak' ('Sonidos olvidados). Será el 14 de diciembre, en el teatro Soreasu. Las entradas ya están a la venta.

