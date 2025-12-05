El músico gallego Abraham Cupeiro ofrecerá un concierto en Soreasu

El músico gallego Abarham Cupeiro estará en Azpeitia el próximo 14 de diciembre y lo hará acompañado de un cartel de lujo como Oreka ... TX, Eñaut Elorrieta, Agus Barandiaran y Oiasso Kamerata. Presentará su espectáculo 'Ahaztutako soinuak' ('Sonidos olvidados). Será el 14 de diciembre, en el teatro Soreasu. Las entradas ya están a la venta.

'Ahaztutako soinuak' es, en cierta medida, un viaje a través del tiempo: una búsqueda de fuentes originales para conectarlas con el presente y crear un discurso nuevo y sorprendente. Así, mezclarán instrumentos antiguos con una orquesta moderna, alejándolos del contexto para el que fueron creados.

Abraham Cupeiro es constructor de instrumentos musicales y toca diversos instrumentos de viento. Recupera instrumentos perdidos en el tiempo, crea nuevos sonidos con ellos y los fusiona con otros estilos musicales.

Estudió trompeta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y posteriormente cursó un máster en Interpretación de Música Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque su formación está ligada a la música clásica, siempre le han atraído todo tipo de músicas: desde pequeño ha formado parte de grupos de folk, jazz, música antigua y muchos otros estilos. Además, posee una colección de más de doscientos instrumentos y ha grabado tres discos.

Colaboraciones de lujo

En el concierto de Azpeitia contará con colaboraciones de lujo como Oreka TX, Agus Barandiaran (Korrontzi) y Eñaut Elorrieta. Así, las melodías emocionantes de Cupeiro y los arreglos creados expresamente a partir de melodías vascas garantizan un concierto muy especial. Más aún teniendo en cuenta que Oiasso Kamerata se encargará de aportar el soporte melódico y rítmico a esos sonidos tan nuevos como antiguos.

El concierto será el domingo 14 de diciembre, a las 18.00 horas. Las entradas costarán 18 euros y ya están disponibles en www.kulturaz.eus