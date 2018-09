«La música ayuda a desarrollar la mente, los sentimientos y las emociones» El fin de curso de junio se celebró de una manera más especial por los 35 años de la escuela. / ANTXIETA Mari Jose Bikendi, directora de la Escuela de Música Juan de Antxieta, calcula que tendrán unos 300 alumnos en el nuevo curso XABIER LARRAÑAGA AZPEITIA. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:21

Mari Jose Bikendi es, otro curso más, la directora de la Escuela de Música Juan de Antxieta, tras el fin de curso de junio que se celebró de una manera más singular por los 35 años de la escuela. «No queríamos celebrar el 35 aniversario, pero sí quisimos hacer algo especial, y creo que lo conseguimos con un acto bonito y con colorido», comenta la directora.

Con la entrada de septiembre, vuelven a abrir el plazo para inscribirse para un nuevo curso. Las matriculaciones se abrieron inicialmente en mayo, pero tras un parón en el mes de agosto, esta semana se vuelven a dar la opción para aquellos que quieran apuntarse en el nuevo curso hasta completar plazas. Aunque por ahora es pronto para hacer una valoración, Bikendi calcula que en torno a 300 personas cursaran estudios musicales en sus aulas. «Por ahora va bien, en septiembre se irán completando las plazas libres. Sobre todo, queríamos potenciar los grupos de 4 a 6 años y lo hemos conseguido, dado que tendremos más grupos en estas edades», afirma la directora. «Con los niños de estas edades las sesiones musicales son diferentes», subraya.

Las dificultades para la escuela llegan en el momento de elegir un instrumento. «No sé realmente cuales pueden ser los motivos: los padres, los amigos... pero nuestro intento para abrir el abanico a todos los instrumentos no resulta, y siempre se tiende a elegir los mismos, dificultando el hacer agrupaciones musicales variadas». Admite, además, que el hecho de que no haya diversidad en los instrumentos no es bueno ni para la escuela ni para el pueblo y supondría un empobrecimiento del paisaje musical.

Instrumentos

Sobre el instrumento que más pasión levanta para el curso venidero, afirma que es el piano. «Parecía que, en los últimos años, las matriculas para el piano estaban calmadas, pero este año están teniendo un pico grande. La guitarra también es un instrumento que siempre tiene buena aceptación, son los dos instrumentos con mayor cantidad de alumnos y los más demandados, junto con la trikitixa».

Con el curso a punto de empezar, la directora está planificando el mismo. Además de los habituales actos que suelen cubrir a lo largo del curso, como son fiestas o la fiesta de fin de curso, Bikendi quiere algo más, quiere hacer algo diferente, y aunque tiene varias ideas en mente, le falta aplicarlas al curso y no las desvela.

La directora anima a toda la gente a aprender música, dado que a través de ella se «trabajan emociones y sentimientos. Se dice que la música ayuda a desarrollar la mente, la memoria, las emociones y los sentimientos. Para mí, eso es lo más importante, las emociones y sentimientos que se transmiten. Por eso, que vengan y prueben, y tras probar que decidan si quieren o no matricularse», comenta la directora. Los interesados en matricularse o ampliar la información tienen que dirigirse al centro musical de lunes a jueves entre las 10.30 y las 12.30 o entre las 17.30 y las 19.30, los viernes en horario de mañana.