Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana. EUSKOTREN

Azpeitia

El Museo Vasco del Ferrocarril pondrá en circulación 3 trenes de vapor este fin de semana

El Museo expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa

S. U.

azpeitia.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, Sociedad Pública del Gobierno Vasco, pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana. El horario de salida desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao será el siguiente: mañana, día 6, a las 12.00 y a las 17.30 horas; y el domingo, día 7, a las 12.00 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones.

Ofrece, asimismo, uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo. El horario de apertura del Museo es el siguiente: laborables, de martes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas, y de 15.00 a 18.30 horas; sábados, de 10.30 a 14.00 horas, y de 16.00 a 19.30 horas; domingos y festivos (excepto lunes), de 10.30 a 14.00 horas.

Más información en el Museo Vasco del Ferrocarril (calle Julián Elorza, 8), 943 15 06 77, museoa@euskotren.eus o en www.euskotren.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Museo Vasco del Ferrocarril pondrá en circulación 3 trenes de vapor este fin de semana

El Museo Vasco del Ferrocarril pondrá en circulación 3 trenes de vapor este fin de semana