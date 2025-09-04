El Museo Vasco del Ferrocarril pondrá en circulación 3 trenes de vapor este fin de semana

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana.

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, Sociedad Pública del Gobierno Vasco, pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana. El horario de salida desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao será el siguiente: mañana, día 6, a las 12.00 y a las 17.30 horas; y el domingo, día 7, a las 12.00 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones.

Ofrece, asimismo, uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo. El horario de apertura del Museo es el siguiente: laborables, de martes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas, y de 15.00 a 18.30 horas; sábados, de 10.30 a 14.00 horas, y de 16.00 a 19.30 horas; domingos y festivos (excepto lunes), de 10.30 a 14.00 horas.

Más información en el Museo Vasco del Ferrocarril (calle Julián Elorza, 8), 943 15 06 77, museoa@euskotren.eus o en www.euskotren.eus.