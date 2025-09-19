Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Txikon recibió en Mendietxe a los investigadores internacionales así como a representantes institucionales. E.A.

Azpeitia

Mendietxe Museoa reúne a especialistas mundiales en alpinismo arqueológico

Alex Txikon guió una jornada técnica dedicada al alpinismo arqueológico, un campo de investigación que une el estudio del patrimonio histórico con la montaña y sus desafíos

Eli Aizpuru

Azpeitia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14

Mendietxe Museoa refuerza su proyección cultural con la visita de investigadores internacionales. Este viernes, el museo azpeitiarra ha recibido la visita de un grupo ... de investigadores especializados en alpinismo arqueológico mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mendietxe Museoa reúne a especialistas mundiales en alpinismo arqueológico

Mendietxe Museoa reúne a especialistas mundiales en alpinismo arqueológico