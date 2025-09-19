Mendietxe Museoa reúne a especialistas mundiales en alpinismo arqueológico

Mendietxe Museoa refuerza su proyección cultural con la visita de investigadores internacionales. Este viernes, el museo azpeitiarra ha recibido la visita de un grupo ... de investigadores especializados en alpinismo arqueológico mundial.

Entre los participantes se encontraban personalidades de reconocido prestigio Denis y Annie Pivot (Francia); Matthias Hofle (Alemania); Denis y Joanne Louise Boudreau (EE. UU.); María Catalina Soto, Amparo Personal, Rául Maciá Sánchez y José Manuel Sánchez o el fotógrafo y escalador estadounidense Dean Fidelman.

A la cita no han faltado representantes institucionales como Jakes Agirrezabal, viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco; Roberto Ramajo, director de deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Azahara Dominguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio; Libe Otegui, directora de Turismo de la Diputación ; Ricardo Hernani, presidente de la Euskal Mendizale Federazioa; Martin Montañes, vicepresidente de la Federación Navarra de Montaña; Ander Larrañaga, Presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Azpeitia; Jesus Mujika, Coordinador de Turismo de la comarca Urola Erdia y Oihana Aranbarri, responsable de la oficina de Turismo de la comarca.

Referente

El encuentro servirá para poner en valor la dimensión patrimonial y científica de la arqueología de montaña, en una cita que reúne voces expertas y perspectivas internacionales. Con esta jornada, Mendietxe Museoa da un paso decisivo para afianzarse como referente cultural y centro de investigación de proyección mundial.