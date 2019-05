Mendi Asteko ekitaldietan murgilduta dabil Lagun Onak mendi bazkuna Eguraldi txarra izan zuten Txalintxora animatu ziren 24 lagunek. Hala ere, laburtuta bada ere, irteera burutu zuten. / LAGUN ONAK M.B. Pasa den igandean Txalintxora irteera egin zuten eta datorrenean Xoxotera egingo dute. Tartean, badira ekitaldi gehiago ere ELI AIZPURU AZPEITIA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:12

Lagun Onak mendi bazkunak urtean bi Mendi Aste antolatu ohi ditu eta dagoeneko hasi da estreinakoa. Pasa den igandean Txalintxora irteera egin zuten eta honetan, Xoxoteko Egunarekin amaituko dira ekitaldiak. Tartean, hitzaldiak edota Mendi Tour Film Festival-eko hiru emanaldi ikusteko aukera ere izango da.

Hori bai, eguraldi txarra izan zen protagonista hasierako ekitaldian. Izan ere, pasa den igandean Txalintxora euri zaparradarekin atera ziren. Hala ere, antolatzaileek adierazi dutenez, 24 lagun animatu ziren. 09:00etan abiatu ziren plazatik eta hiru orduko ibilaldia egiteko asmoa bazuten ere, euria zela-eta, zuzenean Txalintxora joan ziren, Loiola ingurutik gora. Hotzari aurre egiteko, gailurrera iristean, salda hartzeko aukera izan zuten txangoan parte hartu zutenek.

Gaur, maiatzak 22 21 00: 'Nun dago nun?', Mikel Diezen eta Xabier Urrateren eskutik, Lagun Onak MBren egoitzan. Bihar, maiatzak 23 21 00. Menditour jaialdia, Soreasu antzokian. Maiatzak 26, igandea 9 00. Enparantza nagusitik Xoxotera irteera. Egun guztian zehar Erromeria.

Txalintxoko Egunean egindako ibilaldia izan da Lagun Onak MBk antolatutako Mendi Asteko lehen ekintza, egunotan beste hainbat jarduera egingo dituzte. Hala, atzo, Iker Karreraren hitzaldia egin zen Soreasu antzokian eta gaur, astezkena, 'Nun dago nun?' eurkeztuko dute Mikel Diezek eta Xabier Urratek, Lagun Onak MBren egoitzan. Joxe Takolo beka irabazi zuten bi mendizaleek eta Azpeitiko mendizale ezagunaren izenpean jasotako bekaz baliatuta, egindako bidaiaren berri emango dute.

Mendi Tour

Bihar, maiatzak 23, Menditour jaialdia izango da Soreasu antzokian. Bilbao Mendi Film Festivaleko hiru film onenetariokoak ikusteko aukera izango dute Soreasura gerturatzen direnek. 21:00etan hasiko da jaialdia eta sarrera 5 euro da. Aurrez ere eros daitezke sarrerak, Sanagustin kulturgunean. 'Liv Along the Way', 'Notes from the Wall' eta 'Age of Ondra' filmak eskainiko dira Azpeitiko saioan. Jatorrizko Bertsioetan eskaintzen dira, euskarazko eta gaztelaniazko azpidatziekin.

Ekitaldiekin amaitzeko, Xoxoteko Eguna izango da igandean, maiatzaren 26an, eta ohikoa den bezala, Lagun Onakeko mendizaleek irteera antolatu dute. Honekin emango dituzte amaitutzat Mendi Asteko ekitaldiak. 09:00etan izango da irteera, Enparantza nagusitik. Egun pasa paregabea egiteko aukera izango da.