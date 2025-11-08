Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ganador del campeonato de chorizo cocido

Ver 9 fotos
Ganador del campeonato de chorizo cocido Eli Aizpuru
XI concurso en Azpeitia

El mejor chorizo cocido está en la carnicería Kepa Loidi de Orio

Ainhoa Loidi se alza con su cuarta txapela en el XI Concurso de Chorizo Cocido de Euskal Herria celebrado en Azpeitia

Eli Aizpuru

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

La carnicería Kepa Loidi de Orio vuelve a conquistar el Concurso de Chorizo Cocido de Euskal Herria, celebrado este sábado en Azpeitia, y lo hace ... por cuarta vez. Ainhoa Loidi, al frente del negocio familiar, se acercó a la plaza acompañada de sus cuatro hijos para recibir emocionada la txapela de campeona y la tradicional talla de madera que distingue al primer clasificado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  4. 4 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  7. 7 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  8. 8 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  9. 9

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mejor chorizo cocido está en la carnicería Kepa Loidi de Orio