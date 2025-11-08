El mejor chorizo cocido está en la carnicería Kepa Loidi de Orio

La carnicería Kepa Loidi de Orio vuelve a conquistar el Concurso de Chorizo Cocido de Euskal Herria, celebrado este sábado en Azpeitia, y lo hace ... por cuarta vez. Ainhoa Loidi, al frente del negocio familiar, se acercó a la plaza acompañada de sus cuatro hijos para recibir emocionada la txapela de campeona y la tradicional talla de madera que distingue al primer clasificado.

El triunfo refuerza la trayectoria de una casa con amplia experiencia en productos cárnicos, reconocida también en otros certámenes de txistorra y morcilla. «Es un orgullo enorme volver a representar a Orio y ver recompensado el trabajo que hacemos cada día en la carnicería», señaló Loidi tras recoger el premio.

El segundo puesto fue para Okela Harategia, de Donostia, mientras que Patxi Oiarbide, de Zegama, completó el podio en tercera posición.

El certamen, que reunió a una veintena de carnicerías de todo Euskal Herria, estuvo organizado por el Ayuntamiento de Azpeitia con la colaboración de Dendartean, Odriozola Ardoak, Ederto Harakel y la Federación Mercantil de Gipuzkoa, en el marco del XVIII Ardo Dastaketa Eguna.

La jornada convirtió la plaza principal de Azpeitia en una fiesta gastronómica en la que cientos de personas disfrutaron de vino de Rioja Alavesa, Rioja, Navarra y cava del Penedès, además de los tradicionales pintxos de chorizo cocido, en un ambiente animado y festivo.