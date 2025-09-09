La 33 Media Maratón Diego García ya tiene fecha, se celebrará el 28 de marzo

E. A. Azpeitia. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:25

Los organizadoresdel Medio Maratón Internacional Diego García han dado a conocer la próxima fecha para la celebración del especial evento deportivo: será el próximo 28 de marzo de 2026.

Las inscripciones se abrirán el 1 de noviembre. Además de la prueba principal, de 21 kms, también se podrá realizar otra, más reducida, de 8 kilómetros, lo que permitirá la participación de más corredores.

La prueba ya está incluida en los calendarios de Gipuzkoa, País Vasco y la RFEA, y el siguiente paso será solicitarla a World Athletics.

Según han adelantado los organizadores, la media maratón volverá a formar parte del Running Fest y combinará deporte y ambiente festivo junto al recuerdo de uno de los grandes del atletismo al que homenajea la carrera, el gran Diego García.

Desde 1994, la Media Maratón AzkoitiAzpeitia se ha convertido en uno de los principales referentes del atletismo vasco, aunando atletismo de calidad y participación popular, con el objetivo de mantener y reforzar su carácter internacional.