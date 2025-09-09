Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Azpeitia

La 33 Media Maratón Diego García ya tiene fecha, se celebrará el 28 de marzo

E. A.

Azpeitia.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:25

Los organizadoresdel Medio Maratón Internacional Diego García han dado a conocer la próxima fecha para la celebración del especial evento deportivo: será el próximo 28 de marzo de 2026.

Las inscripciones se abrirán el 1 de noviembre. Además de la prueba principal, de 21 kms, también se podrá realizar otra, más reducida, de 8 kilómetros, lo que permitirá la participación de más corredores.

La prueba ya está incluida en los calendarios de Gipuzkoa, País Vasco y la RFEA, y el siguiente paso será solicitarla a World Athletics.

Según han adelantado los organizadores, la media maratón volverá a formar parte del Running Fest y combinará deporte y ambiente festivo junto al recuerdo de uno de los grandes del atletismo al que homenajea la carrera, el gran Diego García.

Desde 1994, la Media Maratón AzkoitiAzpeitia se ha convertido en uno de los principales referentes del atletismo vasco, aunando atletismo de calidad y participación popular, con el objetivo de mantener y reforzar su carácter internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8. 8 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  9. 9 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La 33 Media Maratón Diego García ya tiene fecha, se celebrará el 28 de marzo