Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

La Media Maratón AzkoitiAzpeitia se adelanta una semana, al 21 de marzo de 2026

E.A.

azpeitia.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30

La organización de la 33ª Media Maratón Internacional AzkoitiAzpeitia, en memoria de Diego García, ha anunciado un cambio en la fecha de celebración de la prueba. Inicialmente prevista para el 28 de marzo de 2026, la carrera se adelantará una semana, y finalmente tendrá lugar el 21 de marzo de 2026.

El motivo de la modificación responde a la coincidencia con otra iniciativa deportiva de carácter nacional programada el mismo día y a la misma hora. Tras conocer esta situación, los organizadores consultaron a las distintas federaciones deportivas, que finalmente dieron su aprobación al cambio.

Además de la prueba internacional, el 21 de marzo se disputará también el Campeonato de Gipuzkoa de Media Maratón, organizado en colaboración con la Federación Atlética de Gipuzkoa (FAG).

La Media Maratón AzkoitiAzpeitia es una de las citas más destacadas del calendario atlético, que cada año atrae a corredores de élite y populares.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Media Maratón AzkoitiAzpeitia se adelanta una semana, al 21 de marzo de 2026