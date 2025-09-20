La Media Maratón AzkoitiAzpeitia se adelanta una semana, al 21 de marzo de 2026

E.A. azpeitia. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30

La organización de la 33ª Media Maratón Internacional AzkoitiAzpeitia, en memoria de Diego García, ha anunciado un cambio en la fecha de celebración de la prueba. Inicialmente prevista para el 28 de marzo de 2026, la carrera se adelantará una semana, y finalmente tendrá lugar el 21 de marzo de 2026.

El motivo de la modificación responde a la coincidencia con otra iniciativa deportiva de carácter nacional programada el mismo día y a la misma hora. Tras conocer esta situación, los organizadores consultaron a las distintas federaciones deportivas, que finalmente dieron su aprobación al cambio.

Además de la prueba internacional, el 21 de marzo se disputará también el Campeonato de Gipuzkoa de Media Maratón, organizado en colaboración con la Federación Atlética de Gipuzkoa (FAG).

La Media Maratón AzkoitiAzpeitia es una de las citas más destacadas del calendario atlético, que cada año atrae a corredores de élite y populares.