Azpeitia'Laponiako erreginak' bidaia azalduko dute gaur Mendietxe museoan
E.A.
azpeitia.
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:56
Gaur, osteguna, urriak 2, hitzaldi berezia izango da Mendietxe museoan. Mirene Zubimendi donostiarra eta Mamen Etxaniz azpeitiarra izango dira protagonistak. 'Laponiako erreginak', egin duten azken bidaia azalduko dute, 19:00etatik aurrera.
Urho kekkosen natur parkean zeharkaldia egin dute bi lagunek eta bertan bizitako abenturak eta pasadizoak azalduko dituzte.
Elurretan eski gainean eta lerarekin hamar eguneko bidaia egin zuten joan den otsaila eta martxoa artean Finlandiako Laponiara.
Ez du lehen aldia Etxaniz herritarrak halako bidaietan murgiltzen. Sarrera doan da.
