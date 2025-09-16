58 lagunek hartu dute parte Azpeitia-3H-Gasteiz egitasmoko etapan

Azpeitia58 lagunek hartu dute parte Azpeitia-3H-Gasteiz egitasmoko etapan
Asteartea, 16 iraila 2025, 20:26
Lagun Onak mendi bazkunak ia osatu du Azpeitia-3H-Gasteiz egitasmoa. Joan den zapatuan, eguraldi ederra lagun, 58 mendizalek parte hartu zuten ekimenean, eta Otxandio (Bizkaia) eta Murgia (Araba) lotu zituzten seigarren eta azkenaurreko etapan. Ibilbide honetan Arabako lurretan sartu ziren lehen aldiz, eta tartean egitasmoaren ardatz diren Hiru Handietako azken gailurra igo zuten: Gorbeia.
Otxandion abiatu ziren mendizaleak goizeko 08:15ean, Astakurutzeko baso dotorean barrena eta Motxotegitik igarota, Ubideraino iritsi arte. Handik abiatu ziren Gorbeiara, eta tontorrean bazkaldu, argazkiak egin eta giro ederraz gozatzeko aukera izan zuten. Ondoren, Pagazuri tontorretik pasa, Sarriatik jaitsi eta arratsaldeko 16:30ak aldera heldu ziren Murgiara, guztira 29 kilometroko ibilaldia osatuta.
Egitasmo honi amaiera emateko, zazpigarren eta azken etapa urriaren 18an egingo dute Lagun Onak MBkoek.
Murgian hasi eta Gasteizen bukatuko dute, 21 kilometro osatuta. Azken irteera horren inguruko xehetasunak eta izen-ematearen berri aurrerago emango ditu elkarteak.
Herniora, irailaren 21ean
Bestalde, Lagun Onakek urteko ohiko Herniorako mendi irteera ere antolatu du, haur, gaztetxo eta helduentzat. Irteera irailaren 21ean, igandea, izango da. Hi-tzordua 09:00etan jarri dute anbulatorio aurrean. Batzuk oinez abiatuko dira, eta besteak autobusez Bidania-Goiatzera joango dira, handik gailurrera igotzeko.
Mendi buelta egin eta Zelatungo festa giroaz gozatu ostean, denak batera itzuliko dira etxera. Autobusa Errezildik 17:00etan abiatuko da.
Izena emateko azken eguna, bihar, irailak 18, osteguna, izango da eta interesatuek Lagun Onak mendi bazkunaren web orrira zuzendu beharko dute, formularioa betez .
Bazkideek 5 euro ordaindu beharko dute eta bazkide ez direnek 10 euro. Ordainketa autobusean bertan egin beharko da.
