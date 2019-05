El Lagun Onak premia a sus jugadores más destacados Los protagonistas de diferentes categorías, tras recibir sus respectivos premios. / OTOLA El club ha dado fin a la temporada con una cena en el restaurante Kiruri y posterior gala de reparto de galardones ELI AIZPURU AZPEITIA. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:14

El club de fútbol Lagun Onak celebró el pasado sábado su gran día: el Día del Lagun Onak. Bajo el lema 'Futbola bihotzean, balioak zelaian' (fútbol en el corazón, valores en el campo), ocuparon el día con numerosas actividades donde, cómo no, el fútbol fue el eje central de los actos. Los más pequeños tuvieron su dosis futbolera por la mañana y ya por la tarde, los seguidores del Lagun Onak tenían una cita especial en Garmendipe, ya que el Lagun Onak disputaba el encuentro de ascenso contra el Touring. No pudo ser, y los de casa se quedaron a las puertas de ser un equipo Regional de Honor. Empataron a dos. No hubo recibimiento ni homenaje en el Ayuntamiento pero no faltaron las celebraciones por la gran temporada realizada.

Ya por la noche, jugadores, entrenadores y directivos del club, la gran familia del Lagun Onak, en definitiva, se reunieron en torno a la mesa en la ya tradicional cena de fin de temporada en el restaurante Kiruri. Al término de la misma procedieron al reparto de premios a los mejores jugadores y máximos goleadores de esta temporada que acaba de finalizar.

Estos fueron los galardonados (en primer lugar se citan los premios al mejor jugador y seguidamente, el máximo goleador): en categoría Alevín femenina: Udane Garate y Malen Zabala; Alevín de rendimiento: Xuban Mugika y Janitz Etxabe; Alevín A: Joanes Altuna y Denis Aizpuru; Alevín B: Xabat Egiguren y Alex Ibarmia; Primer equipo infantil: Joanes Larrañaga eIker Roteta; Infantil txiki: Oier Larrañaga y Unax Uria; Infantil de Honor femenino: Naira Sudupe y Elene Alonso; Infantil Honor masculino: Jokin Iraolagoitia eIbon Odriozola; Cadetes de primera categoría B: Julen Briz y Joanes Custodio; Cadetes Primera A: Eneko Aranberriy Auritz Arrizabalaga; Cadetes de Honor femenino:Itxaso Pineda y Nahia Etxeberria; Cadete Honor: Julen Iribar y Aitor Muñoz; Juveniles primera: Unai Odriozola y Aretz Gurrutxaga; Juvenil Euskal Liga: Yerai Garcia y Aitor Aranguren; Regional femenino: Maria Sorazu y Monik Valor; Regional masculino: Ander Otaño y Xuban Peña.

Por último, los jugadores premiados en el primer equipo, de Tercera División, fueron Iñigo Celihueta y Jon Orbegozo.