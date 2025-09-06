KZgunea de Azpeitia da a conocer la oferta de cursos de octubre

S.U. azpeitia. Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

KZgunea de Azpeitia ha dado a conocer la oferta de cursos de octubre. Se impartirán un total de diecisiete cursos (quince en euskera y dos en castellano), todos ellos presenciales, de los cuales quince serán en euskera. La inscripción está abierta.

Los cursos que se impartirán en euskera serán los siguientes: 'WhatsApp. Mensajeria instantánea en tu smartphone', Tramites online con Osakidetza, 'Mantenimiento Android. Alarga la vida de tu dispositivo', 'Mecanografía. Aprende desde cero', 'Saca fotos para cada ocasión con tu smartphone', 'Retoca fotos con tu smartphone', 'Edita vídeos con tu smartphone', Inteligencia artificial, ChatGPT y sus alternativas, Transporte público en tu smartphone, 'Youtube. Mucho más que ver vídeos', 'Hoja de cálculo Google. 'Crea y edita tus hojas de cálculo', 'Informática en la nube. Conoce qué es la nube', 'Descarga los mejores programas informáticos', 'Google Drive. Almacena y comparte tus archivos', 'Compra y pago seguro en Internet'.

Por otor lado, habrá dos sesiones en castellano sobre el Certificado BakQ.

Las personas que quieran inscribirse a las formaciones, tienen varias opciones: Acudir presencialmente al centro. En estos momentos, es obligatorio acudir al centro con cita previa llamando al teléfono del centro (943 023 620) o desde la página web (https://www.kzgunea.eus/es/cita-previa). Llamar por teléfono al centro (943 023 620). Es necesario ser usuario o usuaria de KZgunea para inscribirse al curso por teléfono. O inscribirse al curso desde la página web www.kzgunea.eus. En este caso, también es necesario ser usuaria o usuario para inscribirse al curso. Quienes necesiten ayuda sobre cómo inscribirse en KZgunea o en las formaciones, pueden consultar los videotutoriales del canal de youtube de KZgunea (KZguneaTIC).

Para más información, se puede consultar el catálogo de cursos pinchando en el siguiente enlace: https://www.kzgunea.eus/es/cursos o dirigirse directamente al centro KZgunea de Azpeitia (Foru Ibilbidea 18, Enparan Dorretxea) abierto de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00.