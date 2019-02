Kultura sakelean izateko aukera izango dute aurrerantzean kulturzaleek Dagoeneko erabilgarri dago aplikazioa, deskargatu eta listo. / KULTURAZ KOOPERATIBA Eskuko telefonoetarako 'kulturaz' aplikazioa sortu du izen bereko kooperatibak | Kulturazek antolatutako ekimenen berri izan eta Kultur Bonoaren erabilpenari jarraipena egin ahal izango zaio ELI AIZPURU Sábado, 16 febrero 2019, 00:36

Sakelako telefonoetarako 'Kulturaz' aplikazioa sortu du Kulturaz kooperatibak «herritarrek kooperatibak antolatutako ekintzen berri izateko eta Kultur Bonoaren erabileraren jarraipena egiteko».

Kulturazek azaldu duenez, aplikazioaren bitartez, kultur ekitaldien inguruko xehetasunak «oso modu sinplean» jasotzeko aukera izango dute erabiltzaileek. Honela, «agenda eta zinema eskaintza osoaren berri jaso daiteke, ekitaldi bakoitzaren inguruko informazio guztia ikusteko aukera eskainiko baitu aplikazioak».

Kultur Bonoa duten herritarrei hainbat erraztasun eskainiko dizkio baita ere Kulturaz aplikazioak. Esaterako, Kultur Bonoaren erabileraren jarraipena egiteko aukera egongo da. Hau da, bonoaren erabiltzaileek aplikazioaren bitartez Kultur Bonoa zenbat aldiz erabili duten jakin ahal izango dute.

Android eta iPhone mugikorretarako egokitu dute doakoa aplikazioa, eta eskuragarri dago jada honako lotura hauetan: Android mugikorretarako: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesyntax.kulturaz

iPhonetarako, aldiz: https://itunes.apple.com/us/app/kulturaz/id1447343660?mt=8. Dagoeneko aplikazioa prest da eta erabilztaileek deskarga dezakete.

Kultur ekitaldiz beteta

Kultur agenda ekitaldiz gainezka dago. Honela, gaur, zapatua, The Wizards eta The Hammer Killersekin metal gaua izango da Sanasgutin kulturgunean, 23:00etatik aurrera. Estatu mailako 2018ko heavy metal disko onena izendatu dute The Wizards taldearen 'Rise of serpent'. Bilbotarrek 70ko hamarkadako proto heavy metal gordina jorratzen dute. Doinu bakoitzean nabari zaie heavy metalari dioten maitasuna, eta zuzeneko indartsu eta bizi-bizietara eramaten dute diskoko segundu bakoitzean transmititu duten pasioa.

The Wizards bilbotarrekin batera 'The Hammer Killers' bermeotarrak izango dira Sanagustingo oholtzan. Motorhead taldearen pasuak jarraituz dabil hirukotea.

Sarrerak 5 euro balio du, aurrez erosiz gero, eta 8, lehiatilan.

Bihar, igandean, berriz, Bertso Jasa antolatu du Kulturazek. Umeentzako bertso saioa ospatuko da Sanagustin kulturgunean, 18:00etan hasita. Haurrentzako bertso saioa egingo dute Maialen Arzallus eta Unai Mendizabal bertsolariek Sanagustingo oholtzan. Publikoaren parte hartzea behar beharrezkoa izango da. Gai-jartzailerik egongo ez denez publikotik ateratako boluntarioen ideietatik sortuko dira gaiak momentuan. Saio egituratu baten bidez haurren interesa piztu eta saio dinamiko bat egitea da asmoa Erniarraitz bertsozale elkartearen eskutik.

Datorren astera begira, berriz, izango da non gozatua, besteak beste, Berri Txarrak, Moby Dick eta Izaki Gardenak eta Hezurbeltzaken kontzertuak antolatu baititu Kulturaz kooperatibak, Sanagustin kulturgunean.