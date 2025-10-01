Kontzentrazioa eta bazkaria, jubilatuen eguna ospatzeko

AzpeitiaKontzentrazioa eta bazkaria, jubilatuen eguna ospatzeko
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:56
Baigerak antolatuta, Jubilatuen eta Pentsiodunen Nazioarteko Eguna ospatu zuten atzo Azpeitian ere. Ehun lagun inguru, udal arduradunak barne, elkartu ziren Azoka Plazan egindako bazkarian eta honen ostean, dantzarako eta festarako tartea izan zuten. Ospakizunaz gain, aldarrikapenerako tartea ere hartu zuten eta aurretik, pentsio duinen alde kontzentratu ziren.
