Azpeitia'Kontuan hartzeko kontatua' LGTBIQ+ memoria eta erreparazio jardunaldiak, bihar
Zapatuan, egun osoan zehar egitarau zabala prestatu da eta Sanagustinen, festa batekin, emango zaie amaiera jardunaldiei
E.A.
AZPEITIA.
Osteguna, 2 urria 2025, 20:14
Azpeitiko Udalak, Emakumeen Txokoaren bitartez, urrats berria egingo du herriko memoria eta erreparazio bidean, eta LGTBIQ+ errealitateen aitortzan eta gozamenerako espazioen sorreran sakontzeko asmoz, 'Kontuan hartzeko kontatua' izeneko jardunaldiak antolatu ditu. Bihar, urriaren 4an izango dira, Eihera kooperatibarekin elkarlanean.
Jardunaldi hauen bidez herritarren memorian oinarritutako lanketa egitea eta politika publiko eraginkorrak osatzea dute helburu.
Programazioa
Egun osoan zehar programazioa zabala antolatu dute, Egitaraua goizeko 10:00etan hasiko da, Azpeitiko Udalaren ongietorriarekin. Ondoren, 10:15etik 11:00etara, Kattalin Miner eta Iñi Etxezarreta (Eihera Kooperatibako kideak) ariko dira 'Zergatik ari gara LGTBIQ+ erreparazioaz eta memoriaz?' izeneko hitzaldian.
11:00etatik 12:30era 'Zeri egin diogu oihu? Memoria, artxiboa eta ahotsak' izeneko mahai-ingurua izango da, eta bertan parte hartuko dute Errenteriako Kuir Artxibo Biziak, Aldarteko Lesbiana, Gay eta Transexualen arreta zentroak, eta Antropologia Feminista Ikerketa Taldeko Miren Guillók eta Laura Muelasek.
12:30etik 13:00etara atsedenaldia eta kafea izango dira Azoka Plazan, eta 13:00etatik 14:00etara Zaira García Dafontek 'Transexualitate egoeran dauden haurren eta nerabeen errealitateak' izeneko hitzaldia eskainiko du. Ondoren, 14:00etatik 16:00etara bazkari herrikoia egingo da Azoka Plazan.
Arratsaldeko saioetan, 16:00etatik 18:00etara 'Zertarako eta nondik ari gara LGTBIQ+ politika publikoetan?' izeneko mahai-ingurua izango da, eta parte hartuko dute Miriam Solák (Centre LGTBI BCN), Valentziako Generalitatearen L'armari de la memoria egitasmoak, Hernaniko zinegotzi Itsaso Lekuona Legorburuk eta Azpeitiko Astindu Armayuek LGTBIQ+ asanbladak.
18:30etik 20:00etara Memoria biziaizeneko bertso-ibilbide eta kale ekintza egingo da, Aner Peritz eta Maider Arregi bertsolarien parte-hartzearekin, eta baita Astindu Armayuek Azpeitiko LGTBIQ+ asanbladaren eskutik ere.
Gauera arte luzatuko da egitaraua eta 22:00etan hasiko da festa Sanagustin kulturgunean: Maruxak taldearen Folklore Travesti ikuskizunarekin eta Dj Bad Sound Sister-en emanaldiarekin.