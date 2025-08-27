Kodaore judo taldeak asteartean ekingo dio ikasturte berriari

AzpeitiaKodaore judo taldeak asteartean ekingo dio ikasturte berriari
Astearteetan eta ostegunetan izango dituzte eskolak; kiroldegian saioak 5 urtetik gorakoentzat zuzenduta egongo dira
Sara Utrera
AZPEITIA.
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:48
Kodaore Judo Taldeak datorren asteartean, irailaren 2an, ekingo dio ikasturte berriari Azpeitian. Eskolak 5 urtetik gorakoei zuzenduta egongo dira.
Judo taldetik aditzera eman dutenez, saioak astearte eta ostegunetan izango dira kiroldegian, ondoko ordutegian: 5 eta 7 urte bitarteko haurrei zuzendutako saioak 17:30etik 18:30era izango dira; 8 eta 12 urte bitarteko haurrenak 18:30etik 19:30era; eta 12 urtetik gorakoen klaseak, berriz, 19:30etik 21:00etara bitartean.
Aurreko urteetan bezala, gaztetxoek Kodaorerekin ikasitakoa erakutsiko dute ikasturtean zehar egingo diren hainbat erakustalditan.
Bestalde, Kodaore elkarteak jakinarazi duenez, Azkoitiko judo eskolak ere iraileko lehen astean hasiko dira. Zehazki, 2025-2026 ikasturtea irailaren 1ean, astelehenean, hasiko da.
Seme-alaben izen-ematea egin nahi edo zalantzaren bat izanez gero, deitu 625 708 785 telefono-zenbakira.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.