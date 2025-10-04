Keixeta «el mejor aizkolari de todos los tiempos»

E.A. azpeitia. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

En una crónica firmada por Rafael Agirre Franco en Juegos y Deportes Vascos, de 1978, el autor describe a Joxe Aranburu 'Keixeta' como «el mejor aizkolari de todos los tiempos». Nació en Urrestilla (Azpeitia) en 1881. En las 31 apuestas concertadas a lo largo de su vida siempre resultó vencedor. Es a partir de 1924 cuando alcanza sus más resonantes triunfos. Era alto, delgado y musculoso, de tez morena y cabeza pequeña. Su vida deportiva comenzó en Azpeitia el lunes 11 de marzo de 1912 cuando contaba treinta y un años de edad. Su rival era un joven de 23 años, natural de Beizama llamado José María Irizar 'Hiyoya' .Su contrincante, ante la superioridad de Keixeta, se retiró de la lucha. Reapareció en escena en 1924 y en 1925, su año triunfal, batió con sus 44 años de edad a todas las figuras de su tiempo. Es el campeón indiscutible, continuando su racha de victorias en 1926. En 1927 una sierra mecánica le cortó dos dedos de la mano izquierda sin que fuera motivo para retirarse de las competiciones. Finalmente con sus 50 años toma parte en el concurso de la Semana Grande de San Sebastián en 1931. Su clasificación en el último lugar le da motivo para retirarse definitivamente. Fue muy apreciado por sus virtudes personales y su honradez. Murió el 11 de octubre de 1962 a los 81 años de edad.