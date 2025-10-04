Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campeonato de Oñati, en 1925. INDALECIO OJANGUREN

Azpeitia

Keixeta «el mejor aizkolari de todos los tiempos»

E.A.

azpeitia.

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02

Comenta

En una crónica firmada por Rafael Agirre Franco en Juegos y Deportes Vascos, de 1978, el autor describe a Joxe Aranburu 'Keixeta' como «el mejor aizkolari de todos los tiempos». Nació en Urrestilla (Azpeitia) en 1881. En las 31 apuestas concertadas a lo largo de su vida siempre resultó vencedor. Es a partir de 1924 cuando alcanza sus más resonantes triunfos. Era alto, delgado y musculoso, de tez morena y cabeza pequeña. Su vida deportiva comenzó en Azpeitia el lunes 11 de marzo de 1912 cuando contaba treinta y un años de edad. Su rival era un joven de 23 años, natural de Beizama llamado José María Irizar 'Hiyoya' .Su contrincante, ante la superioridad de Keixeta, se retiró de la lucha. Reapareció en escena en 1924 y en 1925, su año triunfal, batió con sus 44 años de edad a todas las figuras de su tiempo. Es el campeón indiscutible, continuando su racha de victorias en 1926. En 1927 una sierra mecánica le cortó dos dedos de la mano izquierda sin que fuera motivo para retirarse de las competiciones. Finalmente con sus 50 años toma parte en el concurso de la Semana Grande de San Sebastián en 1931. Su clasificación en el último lugar le da motivo para retirarse definitivamente. Fue muy apreciado por sus virtudes personales y su honradez. Murió el 11 de octubre de 1962 a los 81 años de edad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  7. 7

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Keixeta «el mejor aizkolari de todos los tiempos»

Keixeta «el mejor aizkolari de todos los tiempos»