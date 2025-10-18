Katxalin elkarteak urteroko sentsibilizazio kanpaina egingo du asteartean

AzpeitiaKatxalin elkarteak urteroko sentsibilizazio kanpaina egingo du asteartean
E.A.
azpeitia.
Larunbata, 18 urria 2025, 21:08
Gaur, urriaren 19a, Bularreko Minbiziaren Aurkako Nazioarteko Eguna da. Horren harira, Katxalin Elkarteko, bularreko eta ginekologia arloko minbiziak eragindako Gipuzkoako emakumeen elkarteko kideak. plazan izango dira asteartean, azoka eguna dela aprobetxatuz, sentsibilizazio kanpaina egiteko. Mahaia jarriko dute udaletxeko arkupeetan, 09:30etik 13:00etara, eta minbiziaren aurka jarduteko diru bilketa egingo dute. Gabonetako loteria ere salgai izango dute. Astearteko diru bilketan zein elkartearen gainontzeko jardueretan parte hartzeko boluntarioak behar dituztela jakinarazi du elkarteak, minbizia izan ala ez.