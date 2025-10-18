Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

Katxalin elkarteak urteroko sentsibilizazio kanpaina egingo du asteartean

E.A.

azpeitia.

Larunbata, 18 urria 2025, 21:08

Comenta

Gaur, urriaren 19a, Bularreko Minbiziaren Aurkako Nazioarteko Eguna da. Horren harira, Katxalin Elkarteko, bularreko eta ginekologia arloko minbiziak eragindako Gipuzkoako emakumeen elkarteko kideak. plazan izango dira asteartean, azoka eguna dela aprobetxatuz, sentsibilizazio kanpaina egiteko. Mahaia jarriko dute udaletxeko arkupeetan, 09:30etik 13:00etara, eta minbiziaren aurka jarduteko diru bilketa egingo dute. Gabonetako loteria ere salgai izango dute. Astearteko diru bilketan zein elkartearen gainontzeko jardueretan parte hartzeko boluntarioak behar dituztela jakinarazi du elkarteak, minbizia izan ala ez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Katxalin elkarteak urteroko sentsibilizazio kanpaina egingo du asteartean