Azpeitia

Jubilatuen eta Pentsiodunen Eguna ospatuko du Baigerak urriaren 1ean

E. A.

Azpeitia.

Asteartea, 16 iraila 2025, 20:26

Baigera elkarteak Jubilatuen eta Pentsiodunen Nazioarteko Eguna ospatzeko ekintzak prestatu ditu urriaren 1erako. Egun horretan, 13:00etan, pentsio duinen aldeko elkarretaratzea egingo da Azoka Plazan. Ondoren, bertaratzen direnek bazkaria partekatuko dute plazan bertan; otordua 14:00etan hasiko da, eta bazkalostean erromeria izango da.

Ekitaldietan parte hartu nahi duten herritarrek izena eman behar dute irailaren 24a baino lehen, eta bazkarirako txartelak 25 euro balio ditu.

Bi irteera irailean

Bestalde, Azpeitiko jubilatuen elkarteak irailerako bi jarduera antolatu ditu. Lehena hilaren 25ean izango da: Iruña-Veleiako aztarnategira bisita egingo dute, eta ostean Gasteizko Olarizu jatetxean bazkaldu. Parte hartzaileak 09:00etan bilduko dira San Martin egoitzan, eta irteeran izena emateko epea irailaren 24ra arte egongo da zabalik. Prezioa 40 eurokoa da.

Bigarren proposamena irailaren 20an izango da. Baigerak Zumaia inguruan ibilaldi bat antolatu du, San Martin egoitzatik 09:00etan abiatuta. Narrondotik Beduaraino joango dira, Zumaian bukatzeko. Ibilaldian parte hartu nahi dutenek 15 euro ordaindu beharko dute, eta izen-ematea irailaren 23a baino lehen egin behar da.

