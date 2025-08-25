Juan Ezenarro 'Berastegi' pandero jotzailea hil da

AzpeitiaJuan Ezenarro 'Berastegi' pandero jotzailea hil da
83 urte zituela zendu da azpeitiarra eta astearte honetan emango zaio azken agurra Azpeitiako parrokian 19:00etan
Azpeitia.
Astelehena, 25 abuztua 2025, 20:16
Albiste goibela izan zuen atzokoan trikitia munduak. Izan ere, atzo zendu zen Juan Ezenarro 'Berastegi' panderojole azpeitiarra. Izarraitz auzoko Berastegi baserrian jaio zen 1941ean Ezenarro. Aita Berastegi baserrikoa bertakoa eta ama Otzaka baserrikoa zituen, eta bost anai-arrebatan zaharrena zen. Eskolan Olatz auzoan ibili zen, maristetara joan zen arte. Gau-eskolan ere ibili zen Azpeitian. Azpeitiko lantegi batean ibili zen lanean enkofratuan, eta gerora ere beste lantegi ba-tzuetan aritu zen langintza berean.
Hala ere, 15 urte zituela soinua jotzen hasi zen, baina gerora panderoarekin hasi eta plazarik plaza ibili izan da. Plazaz plaza ibilia zen azpeitiarra besteak beste, Laja, Elgeta, Epelde, Arbe, Zabaleta, Maltzeta, Tapia eta Jauregi trikitilari ospatsuekin Ahotsak jasota duenez.
Trikiti txapelketetan ere parte hartu izan zuen, eta txapel ba-tzuen jabe egin ere bai. Azken urteetan, Kupela taldearekin ibili zen plazaz plaza bateria jotzen, eta hainbat diskotan parte hartu zuen Berastegik.
Aipatzeko da 2012ko San Jose trikiti jaialdian omenaldia egin ziotela Juan Ezenarrori, Azkoitiko Zabale eta Manuel Arrizabalagarekin batera.
Artzaintza munduari oso loturik egon da beti, eta grabazio egin zitzaionean ere bertatik bizi zen Juan Ezenarroren beste lanbidea baitzen artzaintza. 500 bat ardien artaldea zuen azpeitiarrak eta hauek gobernatzen aritzen zen, bere emaztea Maria Luisa Alberdi ondoan zuela. Xoxote gazte ekoiztu zuten senar-emazteak hiru hamarkadaz. Duela urte batzuk, 2022an Legazpin ospatu zen Gipuzkoako Artzain Egunean, omenduak izan ziren.
Gaur asteartea, egingo dute Juan Ezenarroren animaren aldeko hileta, arratsaldeko 19:00etan, Azpeitiko parrokian.
